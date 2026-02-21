В Роспотребнадзоре объяснили, как отказ от лифта укрепляет иммунитет

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании защитных сил организма и общего здоровья. Регулярные занятия спортом запускают целый ряд положительных процессов: они улучшают метаболизм и стимулируют кровообращение, а также помогают снизить уровень кортизола - гормона стресса. Одновременно с этим в теле активнее вырабатываются эндорфины, дофамин и серотонин, отвечающие за хорошее настроение и ощущение радости. Кроме того, тренировки способствуют насыщению крови кислородом и укрепляют дыхательную мускулатуру, помогают поддерживать нормальный вес и держат организм в тонусе. Об этом напоминает пресс-служба Роспотребнадзора.

Однако важно помнить о чувстве меры: слишком интенсивные и частые нагрузки без достаточного отдыха могут дать обратный эффект и на время ослабить иммунную защиту. Для укрепления здоровья вовсе не обязательно записываться в спортзал или обзаводиться сложными тренажерами. Простые, но регулярные действия - утренняя зарядка, пешие прогулки продолжительностью 30-40 минут, отказ от лифта в пользу лестницы - тоже принесут ощутимую пользу.

Ключевые принципы любых тренировок - это системность и умеренность. Даже 20-30 минут ежедневной активности способны существенно укрепить защитные силы организма. Чтобы занятия приносили больше удовольствия, можно привлекать к ним членов семьи. Зимой отличным вариантом станут лыжи или коньки, а в теплое время года - пробежки, игры с мячом, велосипед или ролики.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: перед тем как начать регулярно заниматься, особенно если речь идет об активных тренировках, желательно проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать возможных травм и предотвратить осложнения, подобрав оптимальный уровень нагрузки.