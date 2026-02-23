Эндокринолог назвал самые полезные бананы

Бытует мнение, что в перезрелых бананах содержится больше антиоксидантов, а следовательно, они полезнее своих обычных зрелых «собратьев». Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

По его словам, некоторые исследования действительно подтверждают, что в перезрелых бананах может содержаться больше антиоксидантов. Однако эта работа ученых была проведена с выборкой всего из 300 человек.

— На мой взгляд, это весьма спорная история. Когда банан перезревает, стабильность клеток нарушается, идет их разрушение. Антиоксидантов, которые высвобождаются из клеток, действительно становится несколько больше для того, чтобы затормозить дальнейшее разрушение клеток этого продукта. Но речь не идет о каких-то кардинально высоких значениях, то есть воспринимать этот метод как антиоксидантную терапию — довольно спорно, — рассказал эксперт.

Он предположил, что эта история — о якобы полезных, богатых антиоксидантами перезрелых бананах — могла быть запущена в пользу некоторых торговцев и супермаркетов, которые могут торговать перезрелыми бананами.

— Чтобы потребители все равно покупали этот продукт — будто бы в нем больше пользы. Но, на мой взгляд, нужно брать молодые незрелые бананы: в них, может, и чуть меньше антиоксидантов, но они содержат большое количество резистентного крахмала, который дает хорошую подпитку для нашей полезной микрофлоры, — добавил диетолог.

Подпитка микрофлоры в свою очередь будет приводить к снижению воспалительных процессов в организме, потому что она способна уменьшать воспаление. Кроме того, микробиом вырабатывает множество разных полезных элементов, в том числе для регуляции иммунной системы и лучшей работы кишечника.

— Зеленые молодые бананы и есть приятнее по сравнению со склизкой массой переспевшего банана, потреблять которую крайне проблематично, — отметил собеседник «ВМ».

Кроме того, в перезрелых бананах намного больше сахара. Поэтому их нежелательно есть людям с ожирением, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом. А вот молодые незрелые бананы можно даже диабетикам, заключил диетолог.

