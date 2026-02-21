$76.7590.28

Топ-10 упражнений с гантелями для женщин дома, в зале: лучший комплекс упражнений

Составляем тренировку на всё тело вместе с инструктором.

Топ-10 упражнений с гантелями для женщин
Гантели позволяют равномерно нагружать всё тело, тренироваться дома и в зале, а нагрузку – легко регулировать при выборе веса. Это делает их отличным инструментом для женщин. Мы разобрали особенности таких занятий.

Как подобрать вес гантелей правильно?

«Тренировки с гантелями — один из самых универсальных способов укрепить тело и улучшить его форму без сложных тренажёров. Работа с весом помогает женщине развивать силу, повышать плотность мышц, улучшать осанку и ускорять обмен веществ. При этом совсем не обязательно поднимать «тяжёлое железо», которое выглядит пугающе: достаточно грамотного выбора веса и правильно составленной фулл-боди тренировки», — Владимир Гераськин, элит-тренер групповых программ World Class.

Одно из самых распространённых заблуждений — женщинам нужны «самые лёгкие» гантели. Это не так. Женские мышцы реагируют на нагрузку так же, как и мужские, а рост нежелательного объёма без дополнительных стимуляторов невозможен. Поэтому гантели должны быть такими, чтобы вы чувствовали работу мышц, но не теряли технику.

Новичкам подойдут гантели от 1 до 3 кг для рук и плеч и 3-5 кг — для ног и ягодиц. Главный ориентир: последние два-три повторения должны ощущаться как самые сложные, но выполняться технически верно.

Тем, кто тренируется регулярно, подойдут гантели:

  • 4-6 кг — верх тела;
  • 6-10 кг — ягодицы и ноги;
  • 10-14 кг — тяги и ягодичные мосты.

Женское тело хорошо адаптируется, поэтому прогресс веса всегда индивидуален, но его важно отслеживать.

Увеличивайте вес, если:

  • вы можете легко выполнить 15 повторений;
  • нет ощущения «горения» мышц;
  • стабильно выполняете движение без утомления;
  • тренировки перестали давать видимый эффект.

Если всё совпало — увеличьте вес на 1-2 кг.

Техника безопасности при работе с гантелями

Даже лёгкие гантели требуют внимательного отношения к технике. Это поможет избежать перегрузок суставов и получить ровно ту нагрузку, которая даст красивый и здоровый результат.

Основные правила

  • Корпус стабилен. Живот подтянут, поясница в нейтральном положении.
  • Плавная техника. Опускание гантели всегда медленнее подъёма.
  • Без рывков и инерции. Особенно в упражнениях на плечи и руки. Выполняйте движение плавно и подконтрольно.
  • Колени направлены по линии носков. Это важно в приседах и выпадах.
  • Гантели держите близко к центру тяжести. Это уменьшает нагрузку на спину.
  • Используйте обувь с плотной подошвой. Она даёт устойчивость в упражнениях на ноги.

В случае возникновения резкой боли остановитесь и проверьте технику, обратитесь за консультацией к тренеру. Если это не помогло, обратитесь к врачу.

Топ-10 упражнений с гантелями для женщин

Упражнения подобраны так, чтобы равномерно развивать всё тело: ноги, ягодицы, спину, руки и пресс. Перед началом обязательно выполните разминку.

Присед с гантелями

Упражнение включает квадрицепс, ягодицы и бицепс бедра в работу.

Техника выполнения

  • Гантели держите в руках по бокам или на уровне плеч.
  • Стопы расположите чуть шире тазобедренных суставов. Колени и носки сонаправлены.
  • Держите грудь приподнятой и не наклоняйтесь излишне вперёд. Сохраняйте естественный прогиб в пояснице и расправьте плечи.
  • На вдохе согните колени, отводя таз назад. Колени не выходят за линию носка.
  • На выдохе мощным движением вернитесь в исходное положение.

Румынская тяга с гантелями

Нагрузка распределяется на заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Техника выполнения

  • Ноги расположите на ширине таза, колени слегка согните.
  • Гантели возьмите в руки, опустите их вниз перед собой.
  • Отводя таз назад, наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Работайте плавно, чувствуйте растяжение мышц задней части ног.

Жим гантелей над головой

Упражнение можно делать как сидя, так и стоя. Оно укрепляет плечевой пояс и улучшает осанку.

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, ноги расположите на ширине плеч.
  • Гантели держите на уровне подбородка, локти направьте в стороны и слегка вперёд.
  • Предплечья должны быть перпендикулярны к полу.
  • Плавно поднимайте руки вверх, полностью выпрямляя их над головой.
  • Вернитесь исходное положение.

Тяга гантелей к поясу в наклоне

Упражнение укрепляет спину и задние дельты.

Техника выполнения

  • Ноги поставьте на ширине таза, слегка согните колени и отведите таз назад.
  • Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину ровно, а плечи – опущенными.
  • Кисти с гантелями располагаются на уровне коленей.
  • Тяните гантели к нижней части живота, локти направьте назад и немного – в диагональ.
  • В верхней точке как следует приведите лопатки к центру спины.

Выпады назад

Упражнение подходит для проработки бёдер и ягодиц.

Техника выполнения

  • Гантели держите по бокам от ног.
  • Поставьте одну ногу на носок назад.
  • Затем согните оба колена до угла примерно 90 градусов. Опуститесь вниз, но не ставьте колено на пол.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую сторону.

Ягодичный мост с гантелями

Основная нагрузка ложится на ягодичные мышцы, также задействуются задняя поверхность бедра и поясница.

Техника выполнения

  • Лягте на спину, ноги согните и уприте в пол на ширине плеч.
  • Гантели расположите над тазом.
  • На выдохе поднимите таз вверх, напрягая ягодичные мышцы.
  • Задержитесь в верхней точке на пару секунд.
  • Верните таз в исходное положение.

Тяга гантелей вверх до груди

Движение задействует плечевой пояс и верхнюю часть спины.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Руки с гантелями вытянуты вниз перед собой.
  • Тяните снаряд вверх вдоль корпуса до нижней части груди. Локти сгибаются и разводятся в стороны.
  • Локти поднимаются вверх до линии плеч.
  • Корпус остаётся ровным, плечи опущены, лопатки стабилизированы.

Разгибание плеч в наклоне

Упражнение подходит для задней дельты и верхней части спины.

Техника выполнения

  • Ноги поставьте на ширине таза, слегка согните колени и отведите таз назад.
  • Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину ровно, а плечи – опущенными.
  • Кисти с гантелями развёрнуты ладонями внутрь и располагаются на уровне коленей.
  • Руки слегка согнуты в локтях.
  • Разводите гантели в стороны и назад до уровня плеч, локти направлены слегка в стороны, не полностью прямые.
  • Контролируйте движение при возвращении в исходное положение, чтобы мышцы работали равномерно.

Сгибание рук на бицепс

Это изолирующее упражнение для проработки бицепса.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Руки с гантелями вытянуты вниз вдоль корпуса.
  • Плавно поднимите гантели к плечам, локти зафиксируйте по бокам от корпуса.
  • Держите ровную стабильную спину. Взгляд направлен вперёд.
  • Вернитесь в исходное положение.

Жим гантелей из-за головы стоя

Укрепляет трицепс и формирует красивый контур рук.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Гантель удерживайте обеими руками над головой.
  • Согните руки в локте, опуская гантель за голову почти до касания спины. Локти направлены вперёд, не разводите их в стороны.
  • Вернитесь в исходное положение.

Подробнее ознакомиться с техникой выполнения всех упражнений можно в видео:

Как составить тренировку?

Фулл-боди тренировка помогает женщине одновременно улучшить тонус, ускорить метаболизм и сформировать красивый рельеф. Она экономит время и даёт равномерную нагрузку всему телу.

Схема для новичков:

  • 6 упражнений;
  • 12-15 повторений;
  • 2-3 круга;
  • отдых между кругами — 1,5 минуты.

Выберите по одному упражнению на ноги, ягодицы, спину, плечи, руки и пресс. Это укрепит тело и улучшит контроль движений.

Схема для продвинутых:

  • 7-8 упражнений;
  • 10-12 повторений;
  • 3-4 подхода;
  • отдых — 60-90 секунд.

Включите в тренировку два упражнения на ноги и ягодицы, два упражнения на верх тела, одно-два упражнения на руки, одно упражнение на пресс и одно стабилизационное движение, например, планку.

Пример готовой тренировки фулл-боди:

  • присед с гантелями — три подхода по 12 повторений;
  • румынская тяга — три подхода по 12 повторений;
  • тяга гантели в наклоне — три подхода по 10 повторений на каждую сторону;
  • жим гантелей над головой — три подхода по 12 повторений;
  • выпады назад — три подхода по 10 повторений на каждую ногу;
  • французский жим — три подхода по 12 повторений;
  • разведение рук в наклоне — три подхода по 12 повторений;
  • ягодичный мост — два подхода по 15 повторений.

Такой подход к тренировкам формирует сильное и подтянутое тело, улучшает осанку и помогает развивать естественную рельефность без перегрузки. Именно поэтому мы рекомендуем приобрести пару гантелей или начать использовать этот снаряд в спортивном зале.