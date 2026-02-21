Топ-10 упражнений с гантелями для женщин дома, в зале: лучший комплекс упражнений
Составляем тренировку на всё тело вместе с инструктором.
Гантели позволяют равномерно нагружать всё тело, тренироваться дома и в зале, а нагрузку – легко регулировать при выборе веса. Это делает их отличным инструментом для женщин. Мы разобрали особенности таких занятий.
Как подобрать вес гантелей правильно?
«Тренировки с гантелями — один из самых универсальных способов укрепить тело и улучшить его форму без сложных тренажёров. Работа с весом помогает женщине развивать силу, повышать плотность мышц, улучшать осанку и ускорять обмен веществ. При этом совсем не обязательно поднимать «тяжёлое железо», которое выглядит пугающе: достаточно грамотного выбора веса и правильно составленной фулл-боди тренировки», — Владимир Гераськин, элит-тренер групповых программ World Class.
Одно из самых распространённых заблуждений — женщинам нужны «самые лёгкие» гантели. Это не так. Женские мышцы реагируют на нагрузку так же, как и мужские, а рост нежелательного объёма без дополнительных стимуляторов невозможен. Поэтому гантели должны быть такими, чтобы вы чувствовали работу мышц, но не теряли технику.
Новичкам подойдут гантели от 1 до 3 кг для рук и плеч и 3-5 кг — для ног и ягодиц. Главный ориентир: последние два-три повторения должны ощущаться как самые сложные, но выполняться технически верно.
Тем, кто тренируется регулярно, подойдут гантели:
- 4-6 кг — верх тела;
- 6-10 кг — ягодицы и ноги;
- 10-14 кг — тяги и ягодичные мосты.
Женское тело хорошо адаптируется, поэтому прогресс веса всегда индивидуален, но его важно отслеживать.
Увеличивайте вес, если:
- вы можете легко выполнить 15 повторений;
- нет ощущения «горения» мышц;
- стабильно выполняете движение без утомления;
- тренировки перестали давать видимый эффект.
Если всё совпало — увеличьте вес на 1-2 кг.
Техника безопасности при работе с гантелями
Даже лёгкие гантели требуют внимательного отношения к технике. Это поможет избежать перегрузок суставов и получить ровно ту нагрузку, которая даст красивый и здоровый результат.
Основные правила
- Корпус стабилен. Живот подтянут, поясница в нейтральном положении.
- Плавная техника. Опускание гантели всегда медленнее подъёма.
- Без рывков и инерции. Особенно в упражнениях на плечи и руки. Выполняйте движение плавно и подконтрольно.
- Колени направлены по линии носков. Это важно в приседах и выпадах.
- Гантели держите близко к центру тяжести. Это уменьшает нагрузку на спину.
- Используйте обувь с плотной подошвой. Она даёт устойчивость в упражнениях на ноги.
В случае возникновения резкой боли остановитесь и проверьте технику, обратитесь за консультацией к тренеру. Если это не помогло, обратитесь к врачу.
Топ-10 упражнений с гантелями для женщин
Упражнения подобраны так, чтобы равномерно развивать всё тело: ноги, ягодицы, спину, руки и пресс. Перед началом обязательно выполните разминку.
Присед с гантелями
Упражнение включает квадрицепс, ягодицы и бицепс бедра в работу.
Техника выполнения
- Гантели держите в руках по бокам или на уровне плеч.
- Стопы расположите чуть шире тазобедренных суставов. Колени и носки сонаправлены.
- Держите грудь приподнятой и не наклоняйтесь излишне вперёд. Сохраняйте естественный прогиб в пояснице и расправьте плечи.
- На вдохе согните колени, отводя таз назад. Колени не выходят за линию носка.
- На выдохе мощным движением вернитесь в исходное положение.
Румынская тяга с гантелями
Нагрузка распределяется на заднюю поверхность бедра и ягодицы.
Техника выполнения
- Ноги расположите на ширине таза, колени слегка согните.
- Гантели возьмите в руки, опустите их вниз перед собой.
- Отводя таз назад, наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
- Работайте плавно, чувствуйте растяжение мышц задней части ног.
Жим гантелей над головой
Упражнение можно делать как сидя, так и стоя. Оно укрепляет плечевой пояс и улучшает осанку.
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги расположите на ширине плеч.
- Гантели держите на уровне подбородка, локти направьте в стороны и слегка вперёд.
- Предплечья должны быть перпендикулярны к полу.
- Плавно поднимайте руки вверх, полностью выпрямляя их над головой.
- Вернитесь исходное положение.
Тяга гантелей к поясу в наклоне
Упражнение укрепляет спину и задние дельты.
Техника выполнения
- Ноги поставьте на ширине таза, слегка согните колени и отведите таз назад.
- Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину ровно, а плечи – опущенными.
- Кисти с гантелями располагаются на уровне коленей.
- Тяните гантели к нижней части живота, локти направьте назад и немного – в диагональ.
- В верхней точке как следует приведите лопатки к центру спины.
Выпады назад
Упражнение подходит для проработки бёдер и ягодиц.
Техника выполнения
- Гантели держите по бокам от ног.
- Поставьте одну ногу на носок назад.
- Затем согните оба колена до угла примерно 90 градусов. Опуститесь вниз, но не ставьте колено на пол.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
- Повторите на другую сторону.
Ягодичный мост с гантелями
Основная нагрузка ложится на ягодичные мышцы, также задействуются задняя поверхность бедра и поясница.
Техника выполнения
- Лягте на спину, ноги согните и уприте в пол на ширине плеч.
- Гантели расположите над тазом.
- На выдохе поднимите таз вверх, напрягая ягодичные мышцы.
- Задержитесь в верхней точке на пару секунд.
- Верните таз в исходное положение.
Тяга гантелей вверх до груди
Движение задействует плечевой пояс и верхнюю часть спины.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
- Руки с гантелями вытянуты вниз перед собой.
- Тяните снаряд вверх вдоль корпуса до нижней части груди. Локти сгибаются и разводятся в стороны.
- Локти поднимаются вверх до линии плеч.
- Корпус остаётся ровным, плечи опущены, лопатки стабилизированы.
Разгибание плеч в наклоне
Упражнение подходит для задней дельты и верхней части спины.
Техника выполнения
- Ноги поставьте на ширине таза, слегка согните колени и отведите таз назад.
- Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину ровно, а плечи – опущенными.
- Кисти с гантелями развёрнуты ладонями внутрь и располагаются на уровне коленей.
- Руки слегка согнуты в локтях.
- Разводите гантели в стороны и назад до уровня плеч, локти направлены слегка в стороны, не полностью прямые.
- Контролируйте движение при возвращении в исходное положение, чтобы мышцы работали равномерно.
Сгибание рук на бицепс
Это изолирующее упражнение для проработки бицепса.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
- Руки с гантелями вытянуты вниз вдоль корпуса.
- Плавно поднимите гантели к плечам, локти зафиксируйте по бокам от корпуса.
- Держите ровную стабильную спину. Взгляд направлен вперёд.
- Вернитесь в исходное положение.
Жим гантелей из-за головы стоя
Укрепляет трицепс и формирует красивый контур рук.
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
- Гантель удерживайте обеими руками над головой.
- Согните руки в локте, опуская гантель за голову почти до касания спины. Локти направлены вперёд, не разводите их в стороны.
- Вернитесь в исходное положение.
Подробнее ознакомиться с техникой выполнения всех упражнений можно в видео:
Как составить тренировку?
Фулл-боди тренировка помогает женщине одновременно улучшить тонус, ускорить метаболизм и сформировать красивый рельеф. Она экономит время и даёт равномерную нагрузку всему телу.
Схема для новичков:
- 6 упражнений;
- 12-15 повторений;
- 2-3 круга;
- отдых между кругами — 1,5 минуты.
Выберите по одному упражнению на ноги, ягодицы, спину, плечи, руки и пресс. Это укрепит тело и улучшит контроль движений.
Схема для продвинутых:
- 7-8 упражнений;
- 10-12 повторений;
- 3-4 подхода;
- отдых — 60-90 секунд.
Включите в тренировку два упражнения на ноги и ягодицы, два упражнения на верх тела, одно-два упражнения на руки, одно упражнение на пресс и одно стабилизационное движение, например, планку.
Пример готовой тренировки фулл-боди:
- присед с гантелями — три подхода по 12 повторений;
- румынская тяга — три подхода по 12 повторений;
- тяга гантели в наклоне — три подхода по 10 повторений на каждую сторону;
- жим гантелей над головой — три подхода по 12 повторений;
- выпады назад — три подхода по 10 повторений на каждую ногу;
- французский жим — три подхода по 12 повторений;
- разведение рук в наклоне — три подхода по 12 повторений;
- ягодичный мост — два подхода по 15 повторений.
Такой подход к тренировкам формирует сильное и подтянутое тело, улучшает осанку и помогает развивать естественную рельефность без перегрузки. Именно поэтому мы рекомендуем приобрести пару гантелей или начать использовать этот снаряд в спортивном зале.