$76.7590.28

Названа неожиданная опасность обычных косметических процедур

Свободная пресса

Врач-эндокринолог Екатерина Воронцова предупредила женщин, страдающих от диабета, что обычные косметические процедуры могут представлять для них большую опасность.

Названа неожиданная опасность обычных косметических процедур
© Unsplash

«При сахарном диабете существенно снижается способность кожи восстанавливаться при инвазивных вмешательствах. Это связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения, потери чувствительности, есть большие риски инфицирования. При данном заболевании необходимо консультироваться не только со специалистом эстетической медицины, но и с своим эндокринологом», – сказала врач РИА Новости.

Эксперт советует больным диабетом избегать процедур, при которых повреждается кожа. При этом если сахар долгое время находится в стабильном состоянии, можно прибегнуть к уходовым процедурам и лифтингу.

Ранее «СП» сообщала о том, что из-за слюны собаки у женщины начался сепсис, она лишилась всех конечностей.