Названа неожиданная опасность обычных косметических процедур

Врач-эндокринолог Екатерина Воронцова предупредила женщин, страдающих от диабета, что обычные косметические процедуры могут представлять для них большую опасность.

«При сахарном диабете существенно снижается способность кожи восстанавливаться при инвазивных вмешательствах. Это связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения, потери чувствительности, есть большие риски инфицирования. При данном заболевании необходимо консультироваться не только со специалистом эстетической медицины, но и с своим эндокринологом», – сказала врач РИА Новости.

Эксперт советует больным диабетом избегать процедур, при которых повреждается кожа. При этом если сахар долгое время находится в стабильном состоянии, можно прибегнуть к уходовым процедурам и лифтингу.

