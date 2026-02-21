Врач объяснила, для кого шерстяная одежда зимой может быть опасна

Тёплые свитеры и шарфы из шерсти считаются лучшей защитой от холода. Однако для некоторых людей такие вещи могут стать причиной зуда, покраснения и даже обострения хронических кожных заболеваний.

Об этом рассказала в беседе с RT Анастасия Зубова, врач-дерматовенеролог дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России.

«Шерстяные ткани имеют более грубую текстуру по сравнению с другими материалами. У некоторых людей есть аллергия на шерсть или на определённые компоненты, содержащиеся в ней, например на ланолин, который выделяется из овечьей шерсти. В результате ношение таких изделий может вызывать зуд, высыпания и покраснение кожи», — отметила она.

Как объяснила специалист, с точки зрения раздражения разница между видами шерсти действительно существует.

«Так, шерсть мериноса и кашемир считаются одними из самых мягких видов и меньше раздражают кожу по сравнению с обычной овечьей шерстью. При этом риск аллергической реакции индивидуален: при выборе шерстяных изделий важно учитывать особенности своей кожи и сначала протестировать материал на небольшом участке», — посоветовала эксперт.

По её словам, детям также требуется особая осторожность, поскольку их кожа более чувствительна, чем у взрослых, поэтому им рекомендуются более мягкие и деликатные материалы.

«Существуют медицинские состояния, при которых ношение шерстяных вещей может быть противопоказано или вызывать выраженный дискомфорт. К таким относятся псориаз, экзема и атопический дерматит. Обращать внимание стоит на такие симптомы, как зуд, чувство жжения, покраснение и высыпания. Если игнорировать зуд или покраснение, возможно ухудшение состояния кожи. Длительное расчёсывание повреждает кожный покров и увеличивает риск развития вторичной инфекции. Также возможно развитие аллергической реакции и обострение хронических кожных заболеваний», — заявила собеседница RT.

Она добавила, что людям с чувствительной кожей зимой рекомендуется выбирать материалы, которые минимизируют риск раздражения и обеспечивают комфорт.

«Снизить риск раздражения можно, если носить шерстяные вещи поверх слоя из мягких тканей, например хлопка. Важен и правильный уход: стирать изделия следует с использованием специальных средств для шерсти, избегать сушки на солнце или на батарее, поскольку это может сделать волокна более жёсткими и усилить раздражающее действие на кожу», — заключила Зубова.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, что аллергия на орехи — одна из самых стойких и опасных патологий, которая часто вызывает тяжёлые реакции.