Назван популярный продукт, который помогает в борьбе со стрессом

Минтай поставляет человеческому организму селен в тандеме с другими полезными элементами, что делает его уникальным продуктом в борьбе со стрессом.

"Уникальность минтая заключается в том, что он поставляет селен не в одиночку, а в синергии с другими защитниками. Тот же йод, которым исключительно богат минтай, работает в тандеме с селеном для здоровья щитовидной железы. Все работает как умный конструктор: рыба поставляет организму детали (аминокислоты), из которых тот сам собирает мощные средства защиты от стресса и выгорания, становясь комплексной поддержкой организму", - рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Гузман объяснила, что селен - это компонент мощного антиоксидантного фермента. Для взрослых, особенно жителей мегаполисов, селен становится защитой от профессионального выгорания на клеточном уровне, помогая нервной системе.

Также врач назвала икру минтая источником уникального лецитина - вещества, важного для здоровья клеточных мембран, работы нервной системы и мозга. По ее словам, достаточное поступление лецитина поддерживает скорость нейронных связей, что напрямую влияет на скорость мышления и обработки информации, качество памяти, способность к обучению и концентрацию внимания.

