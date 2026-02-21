Названы продукты, которые негативно влияют на мужское здоровье

Продукты мгновенного приготовления, мясные полуфабрикаты и подслащённая газировка отрицательно воздействуют на здоровье сильной половины человечества, понижая концентрацию тестостерона и провоцируя набор избыточного веса, тогда как алкогольные напитки угнетают синтез мужских гормонов.

Как сообщила гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы подмосковного Минздрава Юлия Сластен, пагубное влияние оказывают продукты, содержащие избыточное количество насыщенных жиров и сахара, в частности блюда быстрого питания, мясные деликатесы и напитки с добавлением сахара, пишет РИА Новости.

По её словам, подобная пища провоцирует развитие ожирения, формирование инсулинорезистентности и снижение уровня тестостерона.

Специалист также подчеркнула, что злоупотребление спиртосодержащими напитками негативно отражается на функционировании печени и подавляет выработку андрогенов.

Медик добавила, что отрицательное воздействие на организм оказывает и чрезмерное потребление поваренной соли, поскольку это увеличивает вероятность развития артериальной гипертензии и патологий сосудистой системы, тогда как трансжирные кислоты, в свою очередь, снижают качественные характеристики.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог и нутрициолог Софья Кованова назвала супы для похудения.