Специалист объяснил, как не навредить здоровью за праздничным столом

Праздничные застолья — серьезное испытание для организма. О том, как встретить торжество без последствий для здоровья, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

В праздничные дни резко возрастает потребление жирных, соленых блюд и алкоголя. Такое сочетание создает колоссальную нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом и заболеваниями желудка это особенно опасно — обострение может наступить уже через день-два, напомнили в пресс-службе Минздрава России.

Особую тревогу у эксперта вызывает избыток соли. При злоупотреблении соленым организм может задерживать до полутора литров дополнительной жидкости. Это увеличивает объем циркулирующей крови и нагрузку на сердце, провоцируя отеки, особенно у людей с сердечной недостаточностью и болезнями почек.

Любовь Дроздова напомнила важный принцип: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже умеренное количество спиртного учащает пульс, а более значительные дозы через несколько часов повышают артериальное давление. Аритмия может возникнуть даже у людей без известных сердечных заболеваний.

Кроме того, злоупотребление алкоголем занимает второе место среди причин острого панкреатита — сразу после желчнокаменной болезни.

Чтобы застолье принесло только радость, специалист советует соблюдать простые рекомендации. Во-первых, соблюдайте меру — не переедайте и исключите алкоголь, который даже в малых дозах нагружает сердце. Во-вторых, ограничьте соль и жир, отдавая предпочтение запеченным, тушеным и вареным блюдам. Готовую еду лучше не досаливать.

Выбирайте здоровые альтернативы: вместо сладкой газировки — минеральную воду, морсы и травяные чаи, вместо жирного мяса — рыбу и нежирные сорта, а к основным блюдам добавляйте побольше овощных закусок.

Не забывайте про движение — минимум 30 минут физической активности в день помогут организму справиться с нагрузкой. И пейте достаточно воды: 1,5-2 литра в день нормализуют обмен веществ и помогают контролировать аппетит.