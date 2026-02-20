Доктор объяснил, сколько блинов можно есть на Масленицу

Во время Масленицы стоит не забывать о проблемах с ЖКТ и контролировать количество блинов в зависимости от заболеваний: застой желчи, перегруз поджелудочной железы и склонность к вздутию. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор современной и китайской медицины Ирина Старкова.

© РИА Новости

«Если есть признаки застоя желчи. Раздражительность, частые вздохи, ощущение горечи во рту, сухость кожи, выраженная тяга к кофе — все это может говорить о том, что желчевыделительная система работает вяло. В таком случае достаточно трех-четырех блинов. Хорошо подойдет вариант с небольшим количеством топленого масла и зеленью — укропом или петрушкой. Из напитков я рекомендую настой шиповника: он мягко поддержит печень и поможет организму быстрее включиться в весенний режим», — рассказала Старкова.

Она также добавила, что если поджелудочная железа перегружена, то после еды появляется слабость, сонливость или жажда.

«Это может быть сигналом, что поджелудочной железе сложно справляться с избытком жиров и углеводов. Здесь лучше ограничиться двумя блинами. Подойдут более легкие сочетания — с нежирной сметаной или яблочным пюре. В качестве напитка подойдет компот из сухофруктов без добавления сахара: он поддержит сердечно-сосудистую систему и облегчит пищеварение», — отметила эксперт.

Врач также назвала норму блинов для тех, у кого склонность к вздутию.

«Вздутие после мучного — частый признак нарушения баланса микрофлоры кишечника. В этом случае даже небольшое переедание быстро даст дискомфорт. Оптимально — один, максимум два блина. Лучше готовить их на кефире или простокваше, избегать дрожжевого теста и выбирать ржаную или гречневую муку. Хорошим сопровождением станет мятный чай с имбирем — он снимет спазмы и уменьшит процессы брожения», — объяснила она.

И в заключение специалист дала рекомендации по тому, как правильно есть блины.