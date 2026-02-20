Судмедэксперт объяснил, как работает иглоукалывание на самом деле

В России иглоукалывание к официальной медицине не относится. Врачи, прошедшие обучение в европейской системе, серьезно к нему не относятся, но и не отрицают некоторого действия игл. Как рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун, в первую очередь методика работает за счет самовнушения.

© Freepik

«Иглотерапия — это вид определенных манипуляций, который не имеет ничего общего с официальной медициной, поскольку здесь задействованы некие энергетические потоки, каналы, точки и так далее. Тем не менее для некоторых людей в некоторых ситуациях это может дать какой-то эффект. Научных подтверждений наличия положительного воздействия уколов иглами на различные органы или системы человека не существует. Есть определенные китайские таблицы, где мы видим проекции точек и зон влияния на якобы внутренние органы человека и системы, однако это не доказано научным путем и имеет характер самовнушения», — заметил специалист.

Однако некоторое воздействие на определенные центры корковых анализаторов совершенно возможно.