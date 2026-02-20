Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими
Врач Мануэль Висо заявил, что один вид молока обладает рядом преимуществ для здоровья перед другими. Его слова приводит издание Deia.
Висо призвал покупать в магазине исключительно цельное молоко. Среди его полезных свойств он выделил лучшее усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K за счет содержания в продукте молочного жира.
В обезжиренном или полуобезжиренном молоке, по словам врача, нет компонента, благодаря которому перечисленные витамины выполняют свои функции в организме. Кроме того, цельное молоко гораздо лучше насыщает, а длительное чувство сытости снижает желание перекусывать и тягу к ультраобработанным продуктам, добавил специалист.
Ранее диетолог Елена Соломатина призвала людей с мигренью отказаться от нескольких продуктов. Она утверждает, что бананы и авокадо могут спровоцировать очередной приступ заболевания.