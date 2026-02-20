Гастроэнтеролог рассказала, полезен ли борщ для здоровья

Это идеально сбалансированное первое блюдо. Как рассказала Екатерина Титова — гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, — при грамотном приготовлении борщ сочетает в себе все необходимые группы питательных веществ.

По словам эксперта, в борще есть сложные углеводы и клетчатка из овощей, которые обеспечивают длительное насыщение и служат пищей для микрофлоры кишечника. Растительный белок из фасоли и животный белок из мяса делают блюдо питательным и насыщенным витаминами. Полезные жиры поступают как из мяса, так и из растительного масла, используемого для пассерования.

Однако врач предупредила, что классический борщ не подходит для детей в возрасте 1–3 лет. Наваристый бульон создаёт нагрузку на незрелую пищеварительную систему, свёкла может вызвать аллергию, а капуста и томатная паста — спровоцировать вздутие и колики.