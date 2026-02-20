Гипертоникам посоветовали включить в меню овощной напиток

Свекольный сок способен без лекарств снизить артериальное давление, заявила врач практики Тосин Сотубо-Аджайи. Она посоветовала гипертоникам включить в меню этот напиток, сообщает Daily Mirror.

По словам врача, сок свеклы действует не хуже некоторых лекарств от давления благодаря высокому содержанию в нем нитратов. Эти вещества также содержатся в капусте и листовой зелени, поэтому их тоже полезно включить в рацион. «Мне нравится свекольный сок, хотя вкус у него довольно специфический. Исследования показали, что стакан такого напитка в день снижает давление», — уверяет Сотубо-Аджайи.

Эксперт подчеркнула, что подобные исследования проводились на ограниченном числе участников, и не заменяют полноценное лечение. В связи с этим она предложила использовать напиток как дополнение к терапии и не отказываться от назначенных лекарств без консультации с врачом.

