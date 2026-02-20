Эксперты назвали простой способ определить скорость старения

Британские эксперты предложили доступный каждому способ самостоятельно оценить, с какой скоростью стареет организм. Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн назвали ключевые индикаторы физического и когнитивного здоровья.

Главным маркером физического состояния специалисты считают скорость ходьбы. Если человек передвигается со скоростью около 1–1,4 метра в секунду (примерно 5 километров в час), это говорит о нормальном темпе старения и хорошей физической форме. Показатель ниже 0,8 метра в секунду может сигнализировать об ускоренном старении, снижении мышечной силы и повышенных рисках для здоровья.

Однако оценивать биологический возраст только по походке недостаточно. Второй важный параметр — скорость мышления. Эксперты рекомендуют провести когнитивный тест с двойной нагрузкой: нужно идти в обычном темпе и одновременно считать в обратном порядке, вычитая по семь от ста. Если шаг заметно замедляется, а в счёте появляются ошибки, это может указывать на снижение когнитивных функций.

Авторы подчёркивают, что такие тесты не заменяют профессиональную диагностику, но позволяют вовремя заметить тревожные сигналы.

