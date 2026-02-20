Диетолог назвала супы для похудения
Суп, вопреки распространенному мнению, не является обязательным элементом ежедневного рациона, отметила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
При этом она уточнила, такие блюда будут полезны тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть.
«ЖКТ прекрасно работает и без супов, если в меню достаточно воды, клетчатки и белка. Если недостаточно - супы будут работать как инструмент, решающий эту проблему», - отметила эксперт.
Диетолог объяснила, как супы помогают в борьбе с лишним весом, пишет aif.ru.
«Для людей, желающих похудеть, лёгкие овощные или бобовые супы (например, чечевичный, минестроне, куриный с овощами) могут быть полезны - они дают чувство насыщения, помогают контролировать вес и снижают нагрузку на пищеварение», - добавила она.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова рассказала, как люди с самого утра разрушают свой желудок.