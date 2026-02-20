Любителей популярной эротической игры предупредили об опасности

Использование еды во время секса грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила руководитель клинического направления в организации по вопросам сексуального здоровья Карин О'Салливан. Об опасности этой популярной эротической игры она рассказала изданию Metro.

По словам специалистки, люди нередко используют для сексуальных игр шоколад, взбитые сливки, клубнику, мед и сладости. Однако эксперт предупредила, что попадание еды во влагалище может быть опасно для здоровья, особенно если продукт невозможно удалить полностью.

О'Салливан подчеркнула, что основная проблема связана с высоким содержанием сахара, который нарушает естественный pH-баланс влагалища. По ее словам, это создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков и может привести к развитию молочницы или бактериального вагиноза, сопровождающихся зудом, болью, необычными выделениями и неприятным запахом.

Эксперт отметила, что если человек все-таки хочет использовать еду во время интимной близости, лучше ограничиться зоной выше пояса.

