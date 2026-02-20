$76.6490.17

Любителей одной популярной эротической игры предупредили об опасности

Lenta.ru

Использование еды во время секса грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила руководитель клинического направления в организации по вопросам сексуального здоровья Карин О'Салливан. Об опасности этой популярной эротической игры она рассказала изданию Metro.

Любителей популярной эротической игры предупредили об опасности
© Лента.Ru

По словам специалистки, люди нередко используют для сексуальных игр шоколад, взбитые сливки, клубнику, мед и сладости. Однако эксперт предупредила, что попадание еды во влагалище может быть опасно для здоровья, особенно если продукт невозможно удалить полностью.

О'Салливан подчеркнула, что основная проблема связана с высоким содержанием сахара, который нарушает естественный pH-баланс влагалища. По ее словам, это создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков и может привести к развитию молочницы или бактериального вагиноза, сопровождающихся зудом, болью, необычными выделениями и неприятным запахом.

Эксперт отметила, что если человек все-таки хочет использовать еду во время интимной близости, лучше ограничиться зоной выше пояса.

Ранее сексологи Меган Флеминг и Сэди Эллисон назвали позу в сексе, которая гарантирует женщинам оргазм. По их словам, результат достигается, если пенис постоянно контактирует с клитором.