Как уберечься от травм на обледенелых тротуарах

На фоне резких перепадов температур и образования гололёда в Новосибирской области значительно увеличилось число обращений в травмпункты. Травматолог Валерий Моноенко дал рекомендации, как минимизировать риск падений и правильно вести себя на обледеневших тротуарах.

Новосибирская область во второй раз за февраль столкнулась с резкими температурными колебаниями: после оттепели воздух быстро охладился, а тротуары покрылись ледяной коркой. По данным медучреждений, за неделю с 5 по 11 февраля в Новосибирске зафиксировали 138 случаев травм, связанных с гололёдом, а в период с 12 по 18 февраля число обращений выросло более чем в два раза – до 327. Для сравнения, в аналогичный период 2025 года таких случаев было 136.

Рекомендации врача приведены на сайте Минздрава Новосибирской области. Травматолог Городской клинической больницы № 34 Валерий Моноенко отметил, что подобные погодные условия создают повышенную нагрузку на отделения неотложной помощи. Врач сообщил, что лично рекомендует своим пожилым родственникам воздержаться от прогулок в такие дни, поскольку именно в период образования гололёда поток пациентов в стационаре возрастает в несколько раз.

Если выход на улицу необходим, специалист посоветовал выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать специальные ледоступы с шипами, которые продаются в ортопедических салонах и на маркетплейсах. Также рекомендуется передвигаться по посыпанным песком дорожкам, держаться за поручни и при необходимости использовать трости или лыжные палки для устойчивости.

При ходьбе по льду эксперт рекомендовал делать мелкие шаги, передвигаясь словно пингвин, и обходить препятствия, а не перешагивать через них, чтобы не потерять равновесие. В случае потери устойчивости травматолог порекомендовал сгруппироваться и падать набок, избегая опоры на вытянутые руки, колени или спину – именно такие падения чаще всего приводят к переломам.

Среди наиболее частых последствий гололёда врач назвал переломы лучевой кости, хирургической шейки плеча, лодыжки и шейки бедра. При этом каждый случай травмы индивидуален: переломы могут быть простыми, оскольчатыми или открытыми.

Особую группу риска составляют пожилые люди и пациенты с остеопорозом, у которых снижена плотность костной ткани. Для них даже короткий выход из подъезда может представлять опасность: намерзший у крыльца лёд часто становится причиной падений и серьёзных травм.

В случае получения травмы специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать обращение за медицинской помощью: своевременная диагностика и лечение позволяют снизить риск осложнений и ускорить реабилитацию.