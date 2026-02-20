Диетолог объяснила, как безопасно входить в пост

Диетолог Соломатина отметила, переход на постную еду не должен быть резким.

С 23 февраля у православных начинается Великий пост. И если всю Масленицу человек с удовольствием уплетал блины со сметаной и вареньем, а в понедельник решил резко перейти на одну капусту, организм может взбунтоваться.

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Радио 1" подчеркнула, что к посту важно готовиться заранее, иначе можно столкнуться с интоксикацией и сбоями в работе ЖКТ. По ее словам, для неподготовленного человека резкий уход в растительную пищу – серьёзный стресс. Наш микробиом привык к переработанной еде. В кишечнике преобладают бактерии, которым нравится сладкое и жирное, а полезных, питающихся клетчаткой, немного.

– И тут мы на сваливаем на них гору клетчатки. Результат – вздутие, метеоризм, а в худшем случае – интоксикация и диарея, – объяснила врач.

Диетолог также отметила, что у поста есть не только духовный, но и физиологический, а также исторический смысл. После зимы у наших предков рацион был скромный: квашеная капуста, соленья. Организм сам нуждался в перезагрузке. Сегодня продукты доступны круглый год, но эволюционно мы не изменились. Пост – это способ перенастроить физиологию и даже нейронные связи, рассказала Соломатина.

По её словам, чтобы переход прошёл спокойно, ЖКТ нужна своего рода подготовка. Важно постепенно сокращать животный белок и добавлять растительный, а также есть больше овощей и круп. Не стоит делать так, как люди, которые из сауны сразу ныряют в ледяную воду. Без закалки это опасно. С питанием всё так же: важны мера, время и подготовка.