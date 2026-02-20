Биолог рассказал о самых полезных фруктах в феврале

Зимой мы испытываем недостаток в витамине С, а такие цитрусовые, как мандарины, апельсины, грейпфруты, памело, богаты этим витамином, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

Эксперт рассказал, что цитрусовые за счет витамина С помогают предохранять организм от вирусов и бактерий. Кроме того, продолжил он, очень полезна в конце зимы хурма, которая также богата витаминами С и А, витаминами группы В, минералами калием и магнием. По его словам, они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают работу сердца, сосудов и пищеварения. Максимальное количество хурмы в день — 2-3 плода, уточнил биолог.

«Зима — сезон для гранатов. Сейчас на прилавках наиболее спелые плоды. Гранаты — источник витаминов C, P, B6, B12, они укрепляют иммунитет, сердце и сосуды, содержат мощные антиоксиданты. Регулярное употребление гранатов и сока помогает повысить гемоглобин, снизить давление, улучшить пищеварение и обмен веществ. Гранат богат калием, магнием и клетчаткой, полезен при анемии и для профилактики простуд», — рассказал Наполов.

Кроме того, эксперт посоветовал есть яблоки зимних российских сортов — Свежесть, Северный синап, Орловский синап, Симиренко. Он напомнил, что яблоки — это источник витаминов C, группы B, A, E, K, клетчатки, калия и антиоксидантов, укрепляющих иммунитет, сердце и нервную систему. Они нормализуют пищеварение, снижают холестерин, помогают при похудении благодаря низкой калорийности и способствуют очищению организма.

«Бананы содержат клетчатку и пектин, хороши для пищеварения. Это источник калия, магния, а также витамина В-6, который участвуют в синтезе "гормона радости" — серотонина. Зимой это помогает бороться с усталостью, бессонницей и нервным напряжением. Но они довольно калорийны», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

