Назван главный вечерний ритуал, который поможет быстро заснуть

Врач-терапевт Иван Ерёменко из Красногорской клинической больницы рассказал о главном вечернем ритуале, который способствует быстрому засыпанию.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он заявил, что речь идёт о тёплом вечернем душе, который является одним из самых эффективных способов подготовить организм к здоровому сну.

По словам специалиста, в современной медицине существует также множество других способов улучшить качество ночного отдыха. Например, розовый шум, который помогает мозгу быстрее успокоиться перед сном.

«Розовый шум воспринимается менее раздражающе, чем белый, и эффективно маскирует внезапные звуки, – пояснил Ерёменко. – Но важно помнить, что это лишь вспомогательный инструмент».

Качество засыпания, добавил медик, напрямую зависит от соблюдения правил гигиены сна. В частности, он отметил, что здоровый сон формируется на фоне регулярного режима, когда человек ложится и просыпается в одно время, снижение освещенности за 1-2 часа до сна.

«Кроме того, это отказ от гаджетов и умеренная дневная активность. Дополнять эти правила стоит вечерним тёплым душем, проветриванием комнаты и поддержанием температуры воздуха в пределах 18-20 градусов», – резюмировал врач.

