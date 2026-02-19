Врач рассказал, каким должно быть рабочее место для здоровья спины

Нейрохирург Василий Королишин в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, как правильно организовать рабочее место, чтобы сохранить здоровье спины. Эксперт посоветовал начать с выбора правильного кресла.

© Чемпионат.com

Стул должен легко двигаться и быть устойчивым. В идеале спинка должна слегка откидываться назад (примерно на 10-30 градусов) и иметь валик в районе поясницы. Во-вторых, кресло и стул нужно отрегулировать под свой рост. Ноги должны свободно стоять на полу, а угол в коленях составлять ровно 90 градусов. Если колени выше бедёр или наоборот, нагрузка распределяется неправильно.