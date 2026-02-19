Тренер назвал способ повысить эффективность силовых тренировок

Спортивные залы переполнены людьми, которые отдыхают по секундомеру, веря, что идеальная пауза между подходами — строго 60 секунд. Однако глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.ru утверждает: монотонный отдых — ошибка. Секрет прогресса кроется в хаотичном, или, точнее, последовательном, чередовании длинных и коротких пауз.

Эксперт объяснила, что классические три минуты отдыха необходимы в базовых упражнениях: жиме лёжа, приседаниях со штангой и подтягиваниях. Длинная пауза позволяет сохранить рабочий вес, не потерять в технике и выполнить больший объём работы. Это создаёт то самое механическое напряжение, которое и запускает рост силы и мышечной массы.

Но если отдыхать по три минуты вечно, тренировка потеряет интенсивность. Здесь в игру вступают короткие паузы — 60-90 секунд. Они усиливают общее утомление и повышают плотность нагрузки.

«Комбинация длинных и более коротких пауз в рамках одного упражнения может повысить эффективность тренировки, если она выстроена последовательно», — подчёркивает Силина.

Идеальная схема, по мнению эксперта, выглядит так: первые подходы выполняются с полноценным отдыхом (до трёх минут), чтобы сохранить мощность и технику. Заключительные подходы — с сокращёнными паузами. Это добивает мышцы и создаёт непривычный стресс, стимулирующий адаптацию.