Врач оценил исследование о связи лишнего веса и болей в пояснице

Американские исследователи из Бостонского университета обнаружили прямую связь между лишним весом и риском возникновения болей в нижней части спины. Результаты работы прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

© Российская Газета

Специалисты установили, что по мере роста индекса массы тела (ИМТ) вероятность появления поясничных болей увеличивается плавно, без резких скачков. Каждый дополнительный пункт ИМТ (что соответствует примерно 4,5 кг лишнего веса) повышает риск примерно на 7%. При очень высоких значениях индекса рост риска несколько замедляется, но все равно остается значительно выше, чем у людей с нормальным весом.

Ученые выделяют три основных механизма такого влияния. Во-первых, лишний вес создает дополнительную механическую нагрузку на позвоночник и межпозвонковые диски, которые быстрее изнашиваются и хуже амортизируют.

Во-вторых, при высоком ИМТ мышцы кора часто ослаблены, хотя именно они играют ключевую роль в поддержке поясничного отдела.

В-третьих, жировая ткань сама по себе связана с хроническим вялотекущим воспалением, которое может усиливать болевые ощущения.

Хорошая новость в том, что проблема решается не только кардинальным похудением, пишет в своем Telegram-канале Зухра Павлова. Существенную помощь спине могут оказать правильные повседневные привычки. Исследователи рекомендуют проходить 6-8 тысяч шагов в день — это уже снижает жесткость мышц.

Важно не сидеть дольше 40-60 минут подряд, регулярно вставая на разминку. Легкие упражнения на мышцы кора 2-3 раза в неделю (планка, ягодичный мостик, упражнение "птица-собака") тоже творят чудеса. Также стоит освоить правильную технику подъема тяжестей (сгибая колени, а не округляя спину) и обратить внимание на спальное место — умеренно жесткий матрас и не слишком высокая подушка.

Авторы исследования подчеркивают: иногда даже потеря 3-5 кг дает спине больше облегчения, чем может показаться на первый взгляд.