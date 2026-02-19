Профессор объяснил, почему женщины живут дольше, хотя стареют быстрее

Женщины живут дольше мужчин, но при этом сталкиваются с более ранним и резким витком старения. Этот парадокс объяснила доктор медицинских наук, профессор Пироговского университета Ирина Стражеско.

Она описывает процесс старения как движение по «ухабистой дороге» с крутыми спусками. Эти спуски, или ускорения старения, связаны с резким повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных расстройств. У женщин самый критический переломный момент — менопауза.

До наступления менопаузы организм женщин защищают эстрогены, а иммунная система работает устойчивее, чем у мужчин. Однако гормональная перестройка наносит более резкий удар, чем возрастные изменения у мужчин. Парадокс в том, что, несмотря на этот удар, женщины в среднем живут дольше.

Секрет, по словам профессора, кроется в комплексе факторов: изначально более сильная иммунная система, поведенческие привычки и меньшая склонность к риску. Мужчины же, напротив, раньше и чаще заболевают кардиометаболическими болезнями и имеют более высокую скорость биологического старения уже в среднем возрасте. Правда, их угасание происходит более плавно.