Врач объяснила, почему зумеры массово лысеют

Всё чаще школьники 15–16 лет приходят к трихологам уже со второй-третьей степенью алопеции. Врач-трихолог Анна Матвеева в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, почему многие зумеры сталкиваются с проблемой потери волос.

К причинам облысения у зумеров специалисты относят резкие скачки гормонов, которые характерны для подростков, избыток стресса, плохое питание, а также заболевания кожи.