Фармаколог объяснил опасность запивать таблетки чаем или кофе

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский объяснил, почему опасно запивать таблетки чаем или кофе. Его слова приводит aif.ru.

Что касается чая, то дело в дубильном веществе — танине, содержащемся в напитке. Оно химически взаимодействует с активными веществами многих лекарств, в результате чего образуются соединения, которые не всасываются в кровь через стенки кишечника. Лекарство проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом и не оказывает лечебного действия. Особенно чувствительны к такому взаимодействию препараты железа (назначаемые при анемии), сердечные гликозиды и средства для улучшения пищеварения.

Кроме того, влияние чая на некоторые препараты может быть непредсказуемым, указал фармаколог. Например, в сочетании с некоторыми антидепрессантами чай способен вызвать не ожидаемое успокоение, а, наоборот, чрезмерное возбуждение и бессонницу.

Кофе же содержит много алкалоида кофеина, который сам по себе является активным веществом. Он способен многократно усилить токсическое действие некоторых препаратов. Например, нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак) в сочетании с кофе создают опасную нагрузку на почки и печень. Кофеин также может усиливать действие лекарств, влияющих на сердце и сосуды, что иногда приводит к аритмии и скачкам давления.

Помимо этого, кофеин обладает мочегонным эффектом. Из-за этого лекарство может слишком быстро выводиться из организма, и его концентрация в крови не успевает достигнуть лечебного уровня. Сокольский советует запивать лекарства чистой негазированной водой комнатной температуры.

