Нутрициолог рассказал, почему полезно пить воду с семенами базилика

Вода с семенами базилика: польза и вред для здоровья, полезные свойства, противопоказания
Такой напиток помогает контролировать аппетит и улучшать пищеварение.
Исторически напиток с семенами базилика применялся в странах Южной и Юго-Восточной Азии — в Индии, Таиланде, Иране и на Ближнем Востоке. Его употребляли для охлаждения организма, улучшения пищеварения и поддержания водного баланса в жарком климате.
Популярность напитка возросла на волне интереса к функциональному питанию и натуральным альтернативам сладким лимонадам. Нутрициологи его продвигают как средство для контроля аппетита. Разберёмся, действительно ли это так.
Полезные свойства напитка
«Вода с семенами базилика — это напиток или настой, приготовленный на основе замоченных семян указанного растения. В отличие от привычной зелени базилика, используемой как пряность, семечки обладают выраженной способностью к набуханию: при контакте с жидкостью они увеличиваются в объёме в 10-12 раз, образуя желеобразную оболочку. Полезные эффекты напитка обусловлены биохимическим составом семян и их ценными свойствами», — Дарья Ярыгина, спортивный нутрициолог.
Плюсы
- Семена базилика содержат значительное количество растворимой и нерастворимой клетчатки. После замачивания волокна образуют гелеобразную массу, которая способствует более длительному чувству сытости, улучшает моторику кишечника, поддерживает рост полезной микрофлоры.
- Регулярное употребление воды с семенами базилика способствует нормализации стула и снижению раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта за счёт мягкого обволакивающего эффекта.
- Растворимая клетчатка замедляет всасывание углеводов, что поддерживает более плавное повышение уровня глюкозы после приёма пищи. Это свойство особенно важно для людей с инсулинорезистентностью и преддиабетом (при отсутствии противопоказаний).
- Семена содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в регуляции липидного обмена и способствуют снижению уровня общего холестерина при сбалансированном рационе.
- В составе семян присутствуют полифенольные соединения и флавоноиды, которые могут нейтрализовать свободные радикалы и снижают выраженность окислительного стресса, связанного с хроническими воспалительными процессами и преждевременным старением клеток.
- За счёт способности удерживать воду способствует поддержанию водного баланса, особенно в условиях жары или повышенной физической активности.
Дополнительное преимущество – регулярное употребление напитка снижает калорийность рациона за счёт снижения чувства голода.
Как правильно выбрать семена?
Эффективность напитка зависит от того, насколько свежими и качественными в нём будут компоненты. Если есть возможность собирать семена самостоятельно, то делать это нужно в конце лета или начале осени. Соцветия нужно срезать, подсушить на солнце, после чего извлечь из них семечки. Хранить их можно до трёх лет, в тёмном прохладном месте, куда не проникают солнечные лучи.
Если планируете покупать семена, обратите внимание на следующие моменты.
- Они должны быть цельными, без трещин и повреждений. Поломанные или пыльные семена хуже набухают и быстрее портятся.
- Семечки обычно чёрные или тёмно-коричневые, с блестящей поверхностью. Матовость или белёсый налёт указывают на плохое хранение.
- Проверяйте дату упаковки. Производители могут допускать погрешности в условиях хранения, поэтому не стоит приобретать товар, который лежит на полке магазина более шести-восьми месяцев.
- Не следует покупать семена в бумажной упаковке – она пропускает сторонние запахи и сокращает срок годности продукта. Ищите товар в стеклянных или пластиковых банках, на крайний случай – в плотных герметичных пакетах.
После вскрытия упаковки проверьте запах. Семена должны иметь лёгкий, слегка ореховый аромат. Если чувствуется прогорклость, затхлость или плесень – продукт лучше выбросить, так как пользы он не принесёт.
Как приготовить воду с семенами базилика?
Самый простой рецепт – налить в кружку воды и всыпать в неё чайную ложку семечек. Это полезно, но невкусно. Для улучшения вкусового профиля предлагаем попробовать этот рецепт.
Рецепт напитка
Вода с семенами базилика
- Время приготовления: 10-15 минут (с учётом набухания семян).
- Количество порций: 1.
- Калорийность: около 20-25 ккал.
- Белки: 1 г.
- Жиры: 1 г.
- Углеводы: 3 г.
Ингредиенты:
- семена базилика — 1 ч. л. (5 г);
- питьевая вода — 250 мл;
- лимонный сок — 1-2 ч. л.;
- мёд или другой натуральный подсластитель — 0,5-1 ч. л.
Способ приготовления
- Семена поместите в стеклянную или керамическую ёмкость и залейте холодной или слегка тёплой питьевой водой.
- Оставьте на 10-15 минут до полного набухания: семена должны покрыться прозрачной желеобразной оболочкой.
- После этого добавьте лимонный сок и подсластитель.
Перед употреблением воду нужно хорошо перемешать, так как семена могут оседать на дно.
Противопоказания
Базилик – натуральный источник витаминов (особенно A, C, K), минералов (кальций, магний, железо), антиоксидантов и эфирных масел, которые обладают противовоспалительным, антибактериальным и адаптогенным действием. Несмотря на это, у него есть побочные эффекты. А именно:
- вздутие живота и повышенное газообразование при избыточном потреблении клетчатки;
- ощущение тяжести в желудке при употреблении натощак в больших объёмах;
- риск запоров при недостаточном общем потреблении жидкости.
В некоторых случаях вода с семенами базилика полностью запрещена к употреблению. К ним относятся:
- индивидуальная непереносимость или аллергические реакции;
- заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения (гастрит, язвенная болезнь, синдром раздражённого кишечника);
- склонность к кишечной непроходимости;
- приём антикоагулянтов — из-за потенциального влияния семян на свёртываемость крови;
- беременность и период грудного вскармливания — без предварительной консультации специалиста.
Оптимальный уровень потребления — одна порция в день. Максимально допустимо — до двух порций при хорошей переносимости.
Советы и рекомендации по употреблению
- Лучше всего включать воду с семенами базилика в рацион в первой половине дня или за 20-30 минут до еды.
- Напиток может использоваться как дополнение к завтраку или обеду, но не заменять полноценный приём пищи.
- Для людей, не привыкших к высокому содержанию клетчатки, рекомендуется начинать с половины чайной ложки семян.
- При регулярном употреблении важно соблюдать питьевой режим, чтобы избежать нежелательных эффектов со стороны ЖКТ.
- Чрезмерное употребление может привести к дискомфорту, снижению усвоения некоторых микроэлементов и нарушению пищеварения.
Вода с семенами базилика относится к разряду функциональных напитков (приносящих пользу для иммунитета). Она отличается высоким содержанием пищевых волокон, способна поддерживать пищеварение, водный баланс и контроль аппетита. Пейте её регулярно, но не забывайте, что она не является лечебным средством и не заменяет сбалансированное питание.
Источники
- Bedigian D. Basil (Ocimum spp.): Botany, Uses and Phytochemistry. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- Slavin J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients. 2013;5 (4): 1417-1435.
- Anderson J.W., Baird P., Davis R.H. et al. Полезные свойства пищевых волокон для здоровья. Nutrition Reviews. 2009;67 (4):188-205.