Вода с семенами базилика: польза и вред для здоровья, полезные свойства, противопоказания

Такой напиток помогает контролировать аппетит и улучшать пищеварение.

Нутрициолог рассказал, почему полезно пить воду с семенами базилика
Исторически напиток с семенами базилика применялся в странах Южной и Юго-Восточной Азии — в Индии, Таиланде, Иране и на Ближнем Востоке. Его употребляли для охлаждения организма, улучшения пищеварения и поддержания водного баланса в жарком климате.

Популярность напитка возросла на волне интереса к функциональному питанию и натуральным альтернативам сладким лимонадам. Нутрициологи его продвигают как средство для контроля аппетита. Разберёмся, действительно ли это так.

Полезные свойства напитка

«Вода с семенами базилика — это напиток или настой, приготовленный на основе замоченных семян указанного растения. В отличие от привычной зелени базилика, используемой как пряность, семечки обладают выраженной способностью к набуханию: при контакте с жидкостью они увеличиваются в объёме в 10-12 раз, образуя желеобразную оболочку. Полезные эффекты напитка обусловлены биохимическим составом семян и их ценными свойствами», — Дарья Ярыгина, спортивный нутрициолог.

Плюсы

  • Семена базилика содержат значительное количество растворимой и нерастворимой клетчатки. После замачивания волокна образуют гелеобразную массу, которая способствует более длительному чувству сытости, улучшает моторику кишечника, поддерживает рост полезной микрофлоры.
  • Регулярное употребление воды с семенами базилика способствует нормализации стула и снижению раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта за счёт мягкого обволакивающего эффекта.
  • Растворимая клетчатка замедляет всасывание углеводов, что поддерживает более плавное повышение уровня глюкозы после приёма пищи. Это свойство особенно важно для людей с инсулинорезистентностью и преддиабетом (при отсутствии противопоказаний).
  • Семена содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в регуляции липидного обмена и способствуют снижению уровня общего холестерина при сбалансированном рационе.
  • В составе семян присутствуют полифенольные соединения и флавоноиды, которые могут нейтрализовать свободные радикалы и снижают выраженность окислительного стресса, связанного с хроническими воспалительными процессами и преждевременным старением клеток.
  • За счёт способности удерживать воду способствует поддержанию водного баланса, особенно в условиях жары или повышенной физической активности.

Дополнительное преимущество – регулярное употребление напитка снижает калорийность рациона за счёт снижения чувства голода.

Как правильно выбрать семена?

Эффективность напитка зависит от того, насколько свежими и качественными в нём будут компоненты. Если есть возможность собирать семена самостоятельно, то делать это нужно в конце лета или начале осени. Соцветия нужно срезать, подсушить на солнце, после чего извлечь из них семечки. Хранить их можно до трёх лет, в тёмном прохладном месте, куда не проникают солнечные лучи.

Если планируете покупать семена, обратите внимание на следующие моменты.

  • Они должны быть цельными, без трещин и повреждений. Поломанные или пыльные семена хуже набухают и быстрее портятся.
  • Семечки обычно чёрные или тёмно-коричневые, с блестящей поверхностью. Матовость или белёсый налёт указывают на плохое хранение.
  • Проверяйте дату упаковки. Производители могут допускать погрешности в условиях хранения, поэтому не стоит приобретать товар, который лежит на полке магазина более шести-восьми месяцев.
  • Не следует покупать семена в бумажной упаковке – она пропускает сторонние запахи и сокращает срок годности продукта. Ищите товар в стеклянных или пластиковых банках, на крайний случай – в плотных герметичных пакетах.

После вскрытия упаковки проверьте запах. Семена должны иметь лёгкий, слегка ореховый аромат. Если чувствуется прогорклость, затхлость или плесень – продукт лучше выбросить, так как пользы он не принесёт.

Как приготовить воду с семенами базилика?

Самый простой рецепт – налить в кружку воды и всыпать в неё чайную ложку семечек. Это полезно, но невкусно. Для улучшения вкусового профиля предлагаем попробовать этот рецепт.

Рецепт напитка

Вода с семенами базилика

  • Время приготовления: 10-15 минут (с учётом набухания семян).
  • Количество порций: 1.
  • Калорийность: около 20-25 ккал.
  • Белки: 1 г.
  • Жиры: 1 г.
  • Углеводы: 3 г.

Ингредиенты:

  • семена базилика — 1 ч. л. (5 г);
  • питьевая вода — 250 мл;
  • лимонный сок — 1-2 ч. л.;
  • мёд или другой натуральный подсластитель — 0,5-1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Семена поместите в стеклянную или керамическую ёмкость и залейте холодной или слегка тёплой питьевой водой.
  2. Оставьте на 10-15 минут до полного набухания: семена должны покрыться прозрачной желеобразной оболочкой.
  3. После этого добавьте лимонный сок и подсластитель.

Перед употреблением воду нужно хорошо перемешать, так как семена могут оседать на дно.

Противопоказания

Базилик – натуральный источник витаминов (особенно A, C, K), минералов (кальций, магний, железо), антиоксидантов и эфирных масел, которые обладают противовоспалительным, антибактериальным и адаптогенным действием. Несмотря на это, у него есть побочные эффекты. А именно:

  • вздутие живота и повышенное газообразование при избыточном потреблении клетчатки;
  • ощущение тяжести в желудке при употреблении натощак в больших объёмах;
  • риск запоров при недостаточном общем потреблении жидкости.

В некоторых случаях вода с семенами базилика полностью запрещена к употреблению. К ним относятся:

  • индивидуальная непереносимость или аллергические реакции;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения (гастрит, язвенная болезнь, синдром раздражённого кишечника);
  • склонность к кишечной непроходимости;
  • приём антикоагулянтов — из-за потенциального влияния семян на свёртываемость крови;
  • беременность и период грудного вскармливания — без предварительной консультации специалиста.

Оптимальный уровень потребления — одна порция в день. Максимально допустимо — до двух порций при хорошей переносимости.

Советы и рекомендации по употреблению

  • Лучше всего включать воду с семенами базилика в рацион в первой половине дня или за 20-30 минут до еды.
  • Напиток может использоваться как дополнение к завтраку или обеду, но не заменять полноценный приём пищи.
  • Для людей, не привыкших к высокому содержанию клетчатки, рекомендуется начинать с половины чайной ложки семян.
  • При регулярном употреблении важно соблюдать питьевой режим, чтобы избежать нежелательных эффектов со стороны ЖКТ.
  • Чрезмерное употребление может привести к дискомфорту, снижению усвоения некоторых микроэлементов и нарушению пищеварения.

Вода с семенами базилика относится к разряду функциональных напитков (приносящих пользу для иммунитета). Она отличается высоким содержанием пищевых волокон, способна поддерживать пищеварение, водный баланс и контроль аппетита. Пейте её регулярно, но не забывайте, что она не является лечебным средством и не заменяет сбалансированное питание.

