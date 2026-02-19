Названа самая коварная еда

Самую коварную еду назвал врач: Яблоки - на первом месте
Неприятные реакции кишечника можно получить, съев утром яблоко. Это подтвердил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, объяснив, почему так происходит. Богатые клетчаткой фрукты утром - не лучший выбор, если кишечник "не настроен правильно".
"Некоторые люди через полчаса чувствуют себя воздушным шариком, получают вздутие, распирание, боли, бурчание", - отметил врач, подчеркнув, что для неподготовленного кишечника употребление яблока может стать испытанием, и "не потому, что оно вредное, а потому что оно очень активное".
В кожице яблок много нерастворимой клетчатки, которая чистит кишечник как ершик, но сама почти не переваривается, создавая объем. Это хорошо воздействует на перистальтику, но если кишечник к этому не готов, вызывает дискомфорт.
Еще один момент - пектин. Этот пребиотик - при поступлении в организм в большом количестве - усиливает газообразование.
Фруктоза и сорбитол - главные виновники вздутия, уточнил специалист. Особенно негативный эффект усиливается, если съедать продукт натощак.
"Отказ от яблок - не выход. Ваша реакция на яблоко - не приговор, а индикатор состояния микробиома", - пишет врач в своем блоге.
По его словам, начать надо с диагностики: анализа на кальпротектин, а затем копрограммы.
"Газам негде будет накапливаться, если кишечник работает как часы", - заключил Сергей Вялов, еще раз отметив, что важно не убрать яблоки из рациона, а научить микрофлору перерабатывать их правильно.