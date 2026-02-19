Тренер назвала неочевидный продукт, который ускоряет похудение

Он может стать эффективным помощником в борьбе с лишним весом. Речь идёт о семенах льна, рассказала в беседе с NEWS.ru тренер Ирина Мальцева.

По словам специалиста, продукт не сжигает жир напрямую, но воздействует на организм комплексно. Главный секрет — в клетчатке, которая набухает в желудке и создаёт иллюзию сытости, заставляя человека съедать меньше. Кроме того, слизь, выделяемая семенами при замачивании, обволакивает стенки желудка и замедляет всасывание углеводов и сахаров, стабилизируя уровень глюкозы.

«Омега-3 жирные кислоты, в свою очередь, помогают нормализовать обмен веществ и бороться с воспалениями, которые часто сопутствуют лишнему весу», — пояснила Мальцева.

Она также отметила лёгкий слабительный эффект продукта, он улучшает работу кишечника, выводит токсины и уменьшает вздутие.

Однако, как предупреждает эксперт, чтобы лен принёс пользу, его нужно правильно готовить и употреблять. Цельные семена практически не перевариваются организмом, поэтому их необходимо молоть — лучше всего непосредственно перед едой. Начинать стоит с чайной ложки в день, постепенно увеличивая дозу до одной-двух столовых ложек. Обязательное условие — обильное питье (1,5–2 литра воды в день), иначе вместо очищения можно заработать запор.

Мальцева подчеркнула, что семена льна подходят не всем. Они противопоказаны при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни и гормонозависимых опухолях.