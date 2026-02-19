Как правильно рассчитать продолжительность оздоровительной прогулки

Прогулки на свежем воздухе помогают в лечении начальной стадии гипертонии, синдрома хронической усталости, тревожных расстройств, а также для профилактики сезонных ОРВИ. Однако важно правильно рассчитать время, которое стоит тратить на такую оздоровительную прогулку, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Прогулки — лучшая кардиотренировка. Ритмичная ходьба заставляет сердце работать в оптимальном, аэробном режиме. Это укрепляет миокард и улучшает его кровоснабжение. Снижается уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышается уровень «хорошего» (ЛПВП). Также нормализуется артериальное давление. Для легких прогулки — это вентиляция и очищение. На свежем воздухе происходит улучшение вентиляции всех отделов легких, что особенно важно для офисных работников. Кроме того, ходьба снижает уровень кортизола и стимулирует выработку эндорфинов и серотонина», — объяснил доктор.

Однако для получения максимального оздоровительного эффекта важно правильно рассчитать «дозу» такой прогулки. Сделать это можно по специальной формуле.