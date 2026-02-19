Названы шесть продуктов, которые ускорят выздоровление при простуде

В сезон ОРВИ правильное питание может стать важным помощником в борьбе с инфекцией. Врач-диетолог Наталия Галан перечислила шесть доступных продуктов, которые способны облегчить симптомы простуды и ускорить выздоровление.

Первое место в списке занял чеснок. По словам эксперта, этот природный антибиотик обладает не только противомикробными свойствами, но и помогает при кашле: оказывает отхаркивающее и муколитическое действие.

Схожий эффект даёт и лук. Оба продукта, как отмечает диетолог, идеально подходят для борьбы с респираторными инфекциями. Справиться с заложенностью носа и очистить дыхательные пути также поможет имбирь.

Кроме того, Галан рекомендует обратить внимание на продукты, укрепляющие иммунитет: киви, яйца и тыкву. Они насыщают организм витаминами и микроэлементами.