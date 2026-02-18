Гериатр Минздрава рассказала об алгоритмах сохранения молодости

Возраст не является преградой с физиологической точки зрения для освоения новых навыков. Именно изучение новой информации и принципиально новые занятия являются алгоритмами сохранения молодости, сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Возраст - не преграда, чтобы учить новый язык, поехать в путешествия, познакомиться с новыми фактами, людьми, начать новый вид спорта, если вам все это позволяет ваше здоровье. То есть надо все время идти к чему-то новому, ставить принципиально новые цели. Вот как только мы останавливаемся, переходим на плато [навыков], начинается некоторое снижение. Поэтому сегодня есть такой термин, он называется "успешное старение". Поэтому сейчас есть университеты серебряного возраста, новые профессии, знакомства, интересы, хобби. И самое главное качество людей, которые не стареют, это любопытство, надо все время делать так, чтобы было интересно, чтобы хотелось что-то изменить в лучшую сторону. Это очень важный алгоритм сохранения молодости", - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной развитию гериатрической помощи в Российской Федерации.

Ткачева добавила, что таким образом в мозге человека формируются новые нейронные связи, которые ведут к его лучшей работе. Также существуют различия в ухудшении памяти у молодых и пожилых людей. Дело в том, что в молодом возрасте память часто перегружена, вследствие чего появляется забывчивость и снижается концентрация внимания. В то время как в пожилом возрасте ухудшение когнитивных функций связано с физиологическими причинами.