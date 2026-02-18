Врач сказала, почему нельзя завтракать холодной едой
Завтрак имеет большое значение после 40 лет, важно также время первого приема пищи и даже температура еды.
«Люди, которые не завтракают, наносят себе вред. С момента пробуждения в организме высокий уровень кортизола — гормона стресса. После 40 лет этот стресс особенно ощутим. Сразу садиться за еду не стоит. Организму нужно время переработать кортизол: можно сделать легкую зарядку, пройтись, выпить стакан воды, можно с лимоном, если нет проблем с кислотностью. Вода помогает вывести слизь и токсины, которые накопились за ночь. Только после этого можно приступать к завтраку», - сообщила рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.
По ее словам, полезные крупы для завтрака - цельнозерновая овсянка, киноа, гречка.
«Белый хлеб и тосты лучше исключить. Они резко повышают сахар. Мюсли могут казаться хорошим вариантом, но в большинстве своем содержат много сахара, что создает нагрузку на печень и сосуды. Йогурт и творог должны быть теплыми. Холодные продукты перегружают желудок и замедляют пищеварение. Организм тратит дополнительную энергию, чтобы их согреть, вместо того чтобы усваивать питательные вещества. Особенно после 40 лет это важно: пищеварительная система уже работает медленнее, и холодная еда может стать дополнительным стрессом для ЖКТ», - посоветовала врач.