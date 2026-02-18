Почему нельзя завтракать холодной едой

Завтрак имеет большое значение после 40 лет, важно также время первого приема пищи и даже температура еды.

«Люди, которые не завтракают, наносят себе вред. С момента пробуждения в организме высокий уровень кортизола — гормона стресса. После 40 лет этот стресс особенно ощутим. Сразу садиться за еду не стоит. Организму нужно время переработать кортизол: можно сделать легкую зарядку, пройтись, выпить стакан воды, можно с лимоном, если нет проблем с кислотностью. Вода помогает вывести слизь и токсины, которые накопились за ночь. Только после этого можно приступать к завтраку», - сообщила рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

По ее словам, полезные крупы для завтрака - цельнозерновая овсянка, киноа, гречка.