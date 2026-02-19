Причины специфического запаха пожилых людей и как от него избавиться

С возрастом меняется не только внешность, но и наш личный запах. У пожилых людей он порой становится специфическим — слегка сладковатым и пыльным. В народе его называют «запахом старости», и у этого явления есть вполне конкретные биологические причины, а не только вопрос гигиены, уточняет автор канала «Женская территория».

Главный виновник — вещество 2-ноненаль. Оно образуется, когда наш организм начинает вырабатывать больше жирных кислот, а защитных антиоксидантов в коже, наоборот, становится меньше. Проблема в том, что этот 2-ноненаль плохо растворяется водой, поэтому обычного душа порой недостаточно. Однако замечено: у тех, кто много двигается и следит за питанием, этот запах практически не проявляется.

Конечно, влияют и бытовые факторы. С годами становится тяжелее следить за домом: вовремя стирать шторы и одежду, проветривать комнаты или тщательно мыться. Добавьте сюда хронические болячки (вроде диабета или проблем с печенью) и прием лекарств — все это меняет химию тела.

Хорошая новость в том, что это поправимо. Чтобы дольше сохранять свежесть, стоит добавить в рацион «защитников»-антиоксидантов: больше ягод, овощей и зеленого чая. Важно не забывать про воду и выбирать кремы для тела с антиоксидантным составом. Но самое главное — это движение. Даже обычные прогулки на воздухе помогают организму обновляться, сохраняя тонус и приятный аромат кожи в любом возрасте.

