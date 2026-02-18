Врач рассказал, в каких случаях покраснение глаз опасно

Механизм покраснения всегда один: расширяются мелкие кровеносные сосуды - конъюнктивы. Однако причины могут быть разными - от безобидной реакции на усталость или сухой воздух до первого видимого симптома серьезного воспалительного или инфекционного процесса. Об этом рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург, профессор Игорь Азнаурян.

К наиболее распространенным и относительно безопасным причинам покраснения относится длительная работа за компьютером или с гаджетами, хронический недосып, попадание ресницы или мелкой соринки, воздействие ветра, дыма или сухого воздуха. Важно отметить, что в этих случаях единственный симптом - изменение цвета белков глаз.

Если краснота сопровождается дополнительными симптомами, то это повод обратиться к врачу. В разговоре с aif.ru врач рассказал о нескольких симптомах, при появлении которых необходима правильная диагностика и лечение.

Аллергический конъюнктивит. Краснота сопровождается сильным зудом, слезотечением, прозрачными слизистыми выделениями, насморком и чиханием. Основное лечение должен назначить аллерголог. Офтальмолог может лишь добавить капли, снимающие местные симптомы.

Инфекционные поражения. Густые желтовато-белые выделения, склеивающие ресницы по утрам, являются признаком бактериальной инфекции, обильные водянистые выделения, часто возникающие после ОРВИ - вирусной инфекции.

Есть и серьезные состояния, которые требуют немедленного врачебного вмешательства: кератит - воспаление роговицы, к симптомам относится боль, светобоязнь, ощущение "песка" в глазу, снижение зрения, увеит - воспаление сосудистой оболочки, сопровождается болью, затуманиванием зрения, покраснением вокруг радужки, острый приступ глаукомы - состояние, к признакам которого является резкая боль в глазу и голове, тошнота, рвота, радужные круги перед глазами и быстрое падение зрения.

