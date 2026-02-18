Эксперт выделил самые бесполезные процедуры в кабинете стоматолога

Стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Alpha-Bio Tec Игорь Кузьмин перечислил три процедуры, которые считает бесполезными. Их он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Бесполезной процедурой в кабинете стоматолога Кузьмин назвал удаление здоровых зубов мудрости на всякий случай.

«Считается, что зубы мудрости лучше удалить заранее, чтобы потом не было проблем. Эта идея настолько укоренилась, что многим эта процедура кажется почти обязательной. Но если зуб прорезался полностью, стоит ровно, доступен в жевании, доступен для гигиены и не вызывает боли или воспаления, то с медицинской точки зрения он ничем не отличается от любого другого зуба», — подчеркнул врач.

По его словам, удаление любого здорового зуба — это не профилактика, а хирургическая операция, сопряженная с рисками: воспалением лунки, длительным заживлением и повреждением нерва.

Второй бесполезной стоматологической процедурой врач назвал герметизацию фиссур у взрослых — заполнение бороздок на жевательной поверхности зубов специальным материалом. У детей метод работает хорошо, но для взрослых людей со здоровыми зубами она бесполезна, заверил доктор.

Наконец, Кузьмин посоветовал не тратить деньги на физиотерапевтические процедуры. По его словам, они на самом деле не помогают ускорить заживление. По его мнению, скорость заживления будет одинаковой что с курсом физиотерапии, что без него.

