Нутрициолог объяснил, как превратить вредный бутерброд в полезный

Не одно поколение россиян выросло на бутербродах с маслом и колбасой. Нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с aif.ru объяснила, почему такой перекус вреден и как сделать его полезнее.

По словам эксперта, белый хлеб — это быстрый углевод без клетчатки, витаминов и микроэлементов. Покупная колбаса, даже дорогая, редко содержит качественное мясо, зато богата трансжирами, солью, усилителями вкуса и красителями. Сливочное масло в этой компании становится дополнительным источником насыщенных жиров, перегружая блюдо.

При регулярном употреблении такой бутерброд способствует повышению холестерина, перееданию, проблемам с сердечно-сосудистой системой и лишнему весу, предупреждает Яблокова.

Однако хорошая новость, что от бутербродов не нужно отказываться полностью. Достаточно собрать их заново — по правилам.

Яблокова предлагает «формулу идеального бутерброда»: цельнозерновой хлеб + тонкий слой качественного сливочного масла + домашнее мясо или рыба + лёгкий сыр + обязательно зелень и овощи. В таком варианте бутерброд превращается в сбалансированное блюдо с клетчаткой, белком и полезными жирами.

Особое внимание эксперт уделила выбору масла. Вопреки страхам, убирать его из рациона не нужно: в качественном продукте содержатся витамины A, D, E, K и ценные жирные кислоты. Но покупать стоит только масло жирностью 82% и выше, в составе которого — лишь сливки и закваска.