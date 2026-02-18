Россиянам рассказали о новой вычислительной диете для долголетия

Биоинформатик Чухрова: система на основе ИИ сформирует рацион для долголетия
В России разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая формирует индивидуальную диету с учетом состава микробиоты кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала биоинформатик, руководитель отдела биоинформатики АО «Новабиом» Евгения Чухрова.
Разработка получила название «вычислительная диета». По словам эксперта, алгоритм создан на основе анализа более 50 тысяч научных исследований и 36 тысяч профилей микробиоты людей с различными заболеваниями и без них.
«Для современного питания, которое часто называют индустриальной диетой, характерно большое количество ультрапереработанных продуктов. Крупный научный обзор с выборкой около 10 миллионов человек показал, что такое питание связано с ростом заболеваемости сахарным диабетом 2 типа, ожирением, неврологическими заболеваниями, а также со снижением качества и продолжительности жизни», — отметила Чухрова.
Она рассказала, что новая система анализирует состав бактерий кишечника на основе генетического теста микробиоты и определяет, как именно конкретное бактериальное сообщество влияет на метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов. После обработки данных алгоритм формирует персональные рекомендации: список продуктов, которые стоит добавить или временно ограничить, конкретные блюда из базы, включающей более 1100 рецептов, а также биодобавки — пребиотики и пробиотики.
Чухрова подчеркнула, что микробиота отличается высокой изменчивостью и может корректироваться через питание.
«Состав микробиоты можно изменить в среднем за 3–6 месяцев. За счет корректировки рациона возможно позитивно повлиять на метаболические процессы, воспалительные реакции и общее состояние организма. Мы рассматриваем вычислительную диету как альтернативу индустриальной модели питания и шаг к персонализированной профилактике хронических заболеваний», — пояснила она.
Чухрова добавила, что концепция подобных подходов ранее обсуждалась в научных публикациях как возможное будущее нутрициологии, однако сегодня такие технологии становятся частью практики.