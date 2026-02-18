Россиянам рассказали о новой вычислительной диете для долголетия

В России разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая формирует индивидуальную диету с учетом состава микробиоты кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала биоинформатик, руководитель отдела биоинформатики АО «Новабиом» Евгения Чухрова.

© Freepik

Разработка получила название «вычислительная диета». По словам эксперта, алгоритм создан на основе анализа более 50 тысяч научных исследований и 36 тысяч профилей микробиоты людей с различными заболеваниями и без них.

«Для современного питания, которое часто называют индустриальной диетой, характерно большое количество ультрапереработанных продуктов. Крупный научный обзор с выборкой около 10 миллионов человек показал, что такое питание связано с ростом заболеваемости сахарным диабетом 2 типа, ожирением, неврологическими заболеваниями, а также со снижением качества и продолжительности жизни», — отметила Чухрова.

Она рассказала, что новая система анализирует состав бактерий кишечника на основе генетического теста микробиоты и определяет, как именно конкретное бактериальное сообщество влияет на метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов. После обработки данных алгоритм формирует персональные рекомендации: список продуктов, которые стоит добавить или временно ограничить, конкретные блюда из базы, включающей более 1100 рецептов, а также биодобавки — пребиотики и пробиотики.

Чухрова подчеркнула, что микробиота отличается высокой изменчивостью и может корректироваться через питание.

«Состав микробиоты можно изменить в среднем за 3–6 месяцев. За счет корректировки рациона возможно позитивно повлиять на метаболические процессы, воспалительные реакции и общее состояние организма. Мы рассматриваем вычислительную диету как альтернативу индустриальной модели питания и шаг к персонализированной профилактике хронических заболеваний», — пояснила она.

Чухрова добавила, что концепция подобных подходов ранее обсуждалась в научных публикациях как возможное будущее нутрициологии, однако сегодня такие технологии становятся частью практики.