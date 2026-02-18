Флеболог предупредил, какие тренировки могут усугубить варикоз

Флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев рассказал, что физические упражнения могут играть положительную роль в профилактике варикоза, но есть и такие виды спорта, которые способны ухудшить состояние вен и привести к осложнениям. Об этом пишет Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

«К видам нагрузки, которые могут усугубить течение варикозной болезни, относятся упражнения с подъемом тяжестей, особенно если ноги не защищены компрессионным бельем. Это в первую очередь работа со штангой и другие силовые тренировки, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления. Опасность также представляют травмоопасные виды спорта — например, тайский бокс или карате, где во время спаррингов и ударных упражнений нередко страдают ноги», — пояснил специалист.

Он отметил, что бег в принципе полезен, так как поддерживает нормальный отток крови и тонус мышц нижних конечностей. При этом важно выбирать правильные интенсивность и условия тренировки, чтобы польза от нее не была нивелирована. Особенно важен подбор обуви в зависимости от покрытия. Также во время длительных пробежек в жаркую погоду не стоит забывать пить воду. Иначе обезвоживание приведет к сгущению крови и риску тромбоза.

По словам Вадима Богачева, страдающие варикозной болезнью должны соблюдать умеренность в физической активности. Нагрузки должны приносить пользу, укреплять мышцы и делать лучше кровообращение, а не приводить к переутомлению и болям. Для здоровья вен больше ценны щадящие, но регулярные тренировки.