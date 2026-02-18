Диетолог назвал лучшие продукты для поддержания здоровья печени

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о правилах полезного питания для поддержания функций печени. Она подчеркнула важность употребления пищи, способствующей расщеплению накопленного жира и нормализации процессов пищеварения.

Соответственно, наиболее важны продукты, способствующие расщеплению жира, который накапливается. В первую очередь это цитрусовые. Они обладают определенными ферментами. Также ананасы содержат нужные ферменты, — поделилась она.

Среди полезных продуктов Мухина выделяет морковь, свеклу, брокколи, цветную капусту и тыкву. Все они помогают организму активизировать процессы выделения желчи и поддерживать нормальный метаболизм.

Полезны также кислые ягоды — черника, клюква, вишня и барбарис, содержащие вещества, улучшающие работу желчевыделительной системы.

Особое внимание уделено роли белковых продуктов: оптимальным выбором для печени становятся бобовые культуры, обеспечивающие поступление белка и очищающего эффекта.

Врачи рекомендуют минимизировать употребление животных жиров, отдав предпочтение полезным источникам растительных масел — авокадо, орехам, семенам подсолнечника и льна, а также оливковому маслу.

Главное правило, по мнению Мухиной, заключается в соблюдении баланса и разумного подхода к рациону, а также отказа от избыточного количества жирной пищи и алкоголя, сообщает RT.

Исследования международной группы ученых показали, что отдельные виды препаратов могут вызывать серьезные повреждения печени. Среди 17 наиболее опасных лекарств в списке оказались противомикробные и противовирусные. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, действительно ли препараты могут привести к повреждению печени.