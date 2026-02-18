Названы минералы, с которыми плохо совместим цинк

Длительный приём высоких доз цинка может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, нарушив баланс других важных минералов в организме. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам эксперта, избыток цинка (значительно выше суточной нормы) препятствует нормальному усвоению меди, что может привести к её дефициту. Это состояние, в свою очередь, чревато развитием анемии и проблемами в работе нервной системы.

«Поэтому в качественные витаминно-минеральные комплексы, содержащие более 15–20 мг цинка, часто добавляют небольшое количество меди (1–2 мг) для баланса», — пояснила Зарема Тен.

Врач также напомнила о взаимодействии цинка с железом. Высокие дозы железа, например, в препаратах для лечения анемии, могут снижать усвоение цинка, и наоборот.