В России сформируют регистр потенциальных долгожителей

Трехуровневую систему центров медицины здорового долголетия планируют создать в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. Кроме того, специалисты агентства сформируют регистр потенциальных долгожителей.

© РИА Новости

До конца текущего года запланировано формирование трехуровневой структуры центров, ориентированных на здоровое долголетие. Система будет состоять из:

кабинетов профильных специалистов в региональных медицинских учреждениях;

центров, создаваемых на базе окружных медучреждений агентства, которые будут оснащены возможностями для генетических тестов и углубленной диагностики;

референсного центра, в задачи которого войдет оказание методической и консультационной поддержки, проведение телемедицинских консультаций для региональных структур, а также ведение двух регистров: лиц с высоким потенциалом долголетия и граждан, находящихся на критическом этапе жизненного цикла.

В ФМБА подчеркнули, что появление подобных центров, ориентированных на поддержание здоровья работников атомной отрасли, способно качественным образом повлиять на трудовое долголетие и увеличение продолжительности активной жизни в атомных городах.