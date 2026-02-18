Аллергия зимой: скрытые триггеры в вашей квартире

Зимой аллергия в доме может обостряться даже без явного контакта с пыльцой или уличными аллергенами. Главные «скрытые» триггеры — это плесень, домашняя пыль и бытовая химия.

Они способны не только вызвать привычный насморк или слезотечение, но и серьезно ухудшить здоровье. О том, на что важно обратить внимание, мерах борьбы и профилактики рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Избавляемся от влаги

Плесень любит теплые, влажные уголки — под окном, на откосах, в вентиляции. Микроскопические споры попадают в дыхательные пути и провоцируют аллергический ринит, обострение астмы, хронический кашель. У людей с ослабленным иммунитетом могут развиться воспаления легких или бронхиальные реакции, которые требуют медицинской помощи.

Чистим ковры

«Домашняя пыль — это не просто ворс ковра, — уверен врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — В нее входят клещи, частички кожи и шерсть животных. Постоянный контакт вызывает чихание, зуд, кашель, сухость слизистых. У чувствительных людей это может перерасти в бронхиальную астму, ухудшение сна и снижение работоспособности».

Выбираем правильное средство ухода

Бытовая химия — спреи, отбеливатели, парфюмированные жидкости — тоже провоцирует аллергические реакции. Контакт с ними может вызвать раздражение глаз и кожи, обострение уже существующего насморка или кашля.

Нужно использовать гипоаллергенные средства для уборки и мытья ковров, мягкой мебели, постельного белья. Минимизируйте ароматизированные спреи и химические жидкости. Если есть домашние животные — регулярно купайте их и убирайте шерсть.

Следите за симптомами: чихание, зуд, кашель, одышка. При их усилении — обязательно запишитесь на прием к аллергологу или терапевту.

Меры профилактики

«Что делать, чтобы избежать серьезных последствий: проветривать и проводить влажную уборку хотя бы раз в день, особенно на кухне и в ванной, рассказывает Михаил Кутушов. — Контролировать влажность: 40-60% — оптимально, плесень "не любит" сухой воздух».

Все это делается, чтобы снизить риск заболевания. Помимо контроля влажности в доме, необходимо стирать постельное белье и мягкие игрушки минимум раз в неделю, чистить фильтры в вентиляции и пылесосе, по возможности убирать ковры и текстиль. При сохраняющихся симптомах обязательно обратитесь к аллергологу — обследование поможет выявить триггеры и подобрать защитные меры.