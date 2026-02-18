Добавки для принимающих препараты от лишнего веса: есть ли в них смысл

С ростом популярности инъекционных препаратов для снижения веса на основе ГПП-1 на рынке появились специализированные пищевые добавки, призванные компенсировать возможный дефицит питательных веществ. Однако эксперты отмечают, что доказательная база эффективности таких продуктов часто слаба, а в большинстве случаев достаточно сбалансированного рациона или стандартных витаминно-минеральных комплексов.

Препараты на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), изначально разработанные для лечения диабета 2-го типа, в последние годы активно применяются для снижения веса. Они имитируют действие природного гормона, регулируя аппетит и уровень глюкозы в крови, замедляют пищеварение и усиливают чувство сытости, что помогает сократить потребление пищи, рассказывает Medicalxpress.

Краткосрочные данные подтверждают эффективность таких средств для похудения, однако по мере их распространения возникли вопросы о возможных последствиях для нутритивного статуса. Согласно недавнему обзору научных работ, у части пациентов, принимающих препараты ГПП-1, может наблюдаться недостаточное поступление ключевых нутриентов: витаминов A, C, D, E, K, пищевых волокон, а также минералов – железа, кальция, магния, цинка и меди.

Оценки распространённости дефицита среди этой группы пациентов значительно разнятся: одни исследования указывают на риск более чем у 20% пользователей в течение первого года приёма, другие – на уровень ниже 1%. Тем не менее обеспокоенность специалистов понятна: снижение объёма потребляемой пищи может со временем привести к недостаточному поступлению необходимых веществ.

На фоне растущего спроса на рынке появились специализированные добавки, позиционируемые как «поддержка ГПП-1». Производители заявляют, что такие продукты помогают компенсировать потерю мышечной массы и дефицит витаминов. Однако эксперты обращают внимание, что вопрос о пользе витаминно-минеральных комплексов для здоровых людей, придерживающихся сбалансированного питания, остаётся дискуссионным. Добавки целесообразны преимущественно при подтверждённом дефиците конкретного нутриента – например, витамина D в регионах с низким уровнем инсоляции.

Большинство исследований, связывающих препараты ГПП-1 с нарушениями нутритивного статуса, носят наблюдательный характер и не позволяют установить причинно-следственную связь. Иными словами, они фиксируют одновременное наличие двух явлений, но не доказывают, что одно является следствием другого.

Специалисты подчёркивают, что потенциальный дефицит часто можно восполнить без дорогостоящих специализированных продуктов. Достаточно скорректировать рацион: включить разнообразные цельные продукты – овощи и фрукты, цельнозерновые, орехи и семена, молочные продукты или их обогащённые аналоги, а также источники постного или растительного белка. При необходимости приёма добавок в большинстве случаев подходят стандартные витаминно-минеральные комплексы, доступные в обычных аптеках.

Эксперты также указывают на избирательный подход к научным данным в маркетинге многих «поддерживающих» продуктов. Например, некоторые комплексы содержат биотин, который часто рекламируют как средство для улучшения состояния волос и кожи, однако убедительных доказательств его эффективности для этой цели, особенно в контексте приёма препаратов ГПП-1, недостаточно. Большинство людей получают достаточное количество биотина из повседневного рациона.

Поддержка в вопросах питания для пользователей препаратов на основе ГПП-1, по мнению специалистов, должна быть персонализированной и учитывать индивидуальные особенности рациона, состояние здоровья и риски дефицита. Идеальным вариантом является консультация с квалифицированным диетологом или нутрициологом. При выявленном дефиците коррекция может включать как небольшие изменения в питании, так и приём стандартных добавок, но это не оправдывает регулярное использование дорогостоящих специализированных продуктов, эффективность которых не подтверждена надёжными исследованиями.

В итоге эксперты формулируют простой принцип: добавки приносят пользу преимущественно при подтверждённом дефиците или невозможности покрыть потребности в нутриентах за счёт рациона. Приём комплексов без явных показаний вряд ли принесёт ощутимую пользу и может стать неоправданной тратой средств.