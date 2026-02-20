Врач назвал безопасную дозу сливочного масла для ежедневного рациона

Сливочное масло — один из самых противоречивых продуктов. Одни называют его источником полезных витаминов, другие — виновником высокого холестерина. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» объяснил, кому масло действительно необходимо, а кому стоит его ограничить.

По словам специалиста, продукт содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, причём витамин А — в легкоусвояемой форме. Кроме того, в сливочном масле присутствует бутират (масляная кислота), которая питает клетки кишечника, поддерживает слизистую и снижает воспаление. Холестерин же, вопреки стереотипам, не является главным врагом — для здорового человека его умеренное поступление с пищей некритично.

Однако риски всё же существуют. Масло очень калорийно — около 750 ккал на 100 граммов. Избыток насыщенных жиров (более 10% суточной нормы калорий) способен повышать уровень «плохого» холестерина и создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь.

Безопасная норма для здорового взрослого человека, не имеющего проблем с весом, холестерином и печенью, составляет 10–20 граммов в сутки. В бытовом измерении это 2–3 небольших ломтика на бутерброды или столовая ложка, добавленная в утреннюю кашу.