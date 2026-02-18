Никаких диет: назван гениальный трюк для снижения веса

Можно есть любимые блюда и худеть. Как рассказал британский психолог Ричард Уайзман, секрет кроется в смене руки во время приёма пищи.

Правшам эксперт рекомендует есть левой рукой, левшам — правой. Такой простой трюк заставляет человека есть медленнее и осознаннее. Непривычные движения требуют концентрации, процесс растягивается во времени, и сигнал о насыщении успевает поступить в мозг до того, как съедено лишнее.

«Вы более внимательны, потому что вам приходится лучше координировать свои движения. В итоге вы съедаете меньше», — объясняет психолог.

Однако учёный предупреждает: сам по себе трюк с рукой не решит проблему лишнего веса. Осознанное питание помогает контролировать порции, но основа здорового снижения веса — это сбалансированный рацион с достаточным количеством овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, а также регулярная физическая активность.