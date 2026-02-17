Диетолог предупредил, кому вредно есть яблоки с кожурой

Яблочная кожура может быть как полезна, так и опасна для здоровья — всё зависит от состояния кишечника и качества обработки фрукта. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог София Кованова.

Специалист пояснила, что в кожуре содержится до 50% всей клетчатки яблока. Она снижает уровень сахара в крови, поэтому при тщательной обработке плоды в неочищенном виде можно есть и детям, и взрослым. Однако людям с чувствительным кишечником клетчатка, напротив, может навредить. Им диетолог рекомендует запекать яблоки.

Особое внимание Кованова обратила на внешний вид фруктов. Тонкая кожура, как правило, безопасна и полезна. Но если яблоко покрыто толстой блестящей плёнкой — велика вероятность, что его обработали воском. Обычное ополаскивание водой такой слой не смывает, и воск вместе с возможными химикатами попадает в организм. В этом случае кожуру лучше снять.