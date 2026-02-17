Доктор объяснил, кому опасно соблюдать строгий Пост

Умеренные ограничения в питании многим идут на пользу, но в ряде случаев строгий Пост может навредить. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач, терапевт-кардиолог клиники «К+31» на Лобачевского Арсен Аракелян.

«Строгий пост противопоказан при сахарном диабете любого типа. Длительные перерывы в еде могут привести к резкому падению глюкозы и гипогликемии — с риском слабости, потери сознания, судорог и даже комы. Особенно опасно это для людей на инсулине: им важно питаться регулярно», — объяснил эксперт.

Он также напомнил, что при заболевания ЖКТ не рекомендуется строгое ограничение в еде.

«Осторожность нужна и при язвенной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, рефлюкс‑эзофагитии. На «пустой» желудок усиливается выработка кислоты, что может обострить боль, вызвать эрозии и кровотечения», — добавил Аракелян.

По его мнению, стоит отказаться от ограничений в питании на период Великого поста и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Ишемическая болезнь сердца, гипертонии с кризами, а также после недавнего инфаркта или инсульта — любые жесткие ограничения в питании тоже требуют особого контроля», — заявил кардиолог.

И в заключение он объяснил, что отдельная группа риска — беременные и кормящие, дети до 14 лет и люди старше 60 лет: строгие ограничения для них нежелательны.