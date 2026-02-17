Трихолог назвал продукты, которые спасут от облысения

Рацион питания оказывает значительное влияние на состояние волос и кожи головы, сообщила врач-трихолог Екатерина Пащенко. Она поделилась основными принципами правильного питания для укрепления волос и предотвращения их выпадения.

Причины выпадения волос могут быть разными — от наследственности и гормональных сбоев до хронического стресса. Однако питание остается одним из ключевых факторов, влияющих на состояние волос и кожи головы, — объяснила эксперт.

Основой здорового меню для поддержания густоты волос является достаточное потребление белков, необходимых для синтеза кератина — основного компонента структуры волоса. Источники высококачественного белка включают яйца, нежирное мясо птицы и рыбу.

Особенно полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной морской рыбе, орехах и семенах. Они способствуют поддержанию нормальной работы волосяных луковиц и укреплению сосудов кожи головы.

Витамины и микроэлементы, такие как железо, цинк и биотин, необходимы для обновления клеток и полноценной работы волосяных фолликулов. Железо содержится в бобовых продуктах, а биотин — в яйцах и мясе.

Кроме того, регулярное потребление витамина D, который можно получить из продуктов, но и на прогулке, укрепляет иммунитет волосяных фолликулов. Витамин C повышает усвоение железа и участвует в формировании коллагена, необходимого для сосудистой системы кожи головы.

Впрочем, даже правильный рацион не гарантирует полного восстановления волос, если присутствуют хронический стресс, заболевания эндокринной системы или нехватка сна. Поэтому при серьезных проблемах с волосами стоит проконсультироваться с врачом-трихологом, сообщает Life.ru.

