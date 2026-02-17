Ученые доказали связь растительной пищи и долголетия

Международная группа исследователей провела масштабный анализ влияния питания на состояние здоровья и риски развития хронических заболеваний. В работе были сопоставлены данные о рационе людей с показателями обмена веществ, уровнем воспалительных процессов и факторами риска сердечно-сосудистых болезней. Структура питания напрямую связана с качеством здоровья и продолжительностью жизни, результаты были опубликованы в Frontiers in Nutrition.

© Unsplash

Авторы отмечают, что наиболее благоприятные показатели фиксируются у людей, чей рацион богат овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и источниками полезных жиров. Такое питание связано с более стабильным уровнем сахара в крови, лучшими показателями холестерина и сниженным риском набора лишнего веса. В то же время избыток сахара, соли и ультраобработанных продуктов коррелирует с повышенной вероятностью метаболических нарушений и сердечно-сосудистых проблем.

Отдельное внимание ученые уделили воспалительным процессам. Хроническое воспаление сегодня рассматривается как один из ключевых факторов развития многих заболеваний, включая диабет второго типа и атеросклероз. Исследование показало, что рацион с большим количеством растительной пищи и антиоксидантов способен снижать уровень воспалительных маркеров.

По мнению авторов, полученные результаты могут лечь в основу обновления рекомендаций по питанию и программ профилактики. Они подчеркивают, что даже умеренные изменения рациона способны существенно повлиять на здоровье населения и снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о безопасной порции блинов на Масленицу: взрослым — не более 2-3 тонких блинов за раз, детям — 1-2 с минимальным количеством сахара и жиров. Специалисты также предупредили, что блюдо может быть опасно для людей с целиакией или аллергией на молоко и пшеницу.